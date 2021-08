Vous avez envoyé à la rédac des merveilles pour redécorer la salle de tournage : il est temps de découvrir tout ça !

ÇA Y EST ! Enfin ! Vous l’avez tant attendue (et nous aussi) : la vidéo unboxing de vos envois et décoration de la salle de tournage est là !

En 2018, Elise et Lucie se sont lancées dans le projet de refaire la déco de la salle de tournage, et en particulier le mur qui apparaît en fond dans les vidéos de madmoiZelle.

Elles vous avaient alors lancé un appel, chères lectrices, pour que vous nous envoyiez vos plus belles œuvres d’art.

Un an plus tard, il était temps de faire peau neuve, alors on a — à nouveau — fait appel à votre talent.

Et du talent, vous en avez ! On a reçu plus de 40 lettres et 80 mails, contenant chacun 2 ou 3 dessins, tous autant mirifiques les uns que les autres. Autant vous dire qu’on ne savait plus où donner de la tête !

Cassandre et moi avons été épatées par votre créativité, et on a passé un très bon moment à découvrir vos chefs-d’œuvre.

Je pense que ça se voit dans la vidéo, mais on était carrément SUREXCITÉES, telles deux enfants qui ouvrent leur cadeaux un matin de Noël.

On n’a évidemment pas pu accrocher au mur, ni même montrer à la caméra, l’intégralité des illustrations que l’on a reçues, mais sachez qu’on a ouvert et lu avec attention tous vos mails, toutes vos enveloppes et vos mots doux.

Encore merci d’ailleurs pour tout cet amour que vous nous envoyez, ça fait tellement de bien !

Merci beaucoup d’avoir été aussi nombreuses à répondre à notre appel, et bravo, vous êtes trop douées ! On est TROP FIÈRES de ce nouveau mur, et on espère qu’il vous plaira aussi.

Psst : pas d’inquiétude pour les anciens dessins qui étaient auparavant accrochés, on va les dispatcher dans les bureaux de la rédac !