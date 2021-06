En partenariat avec Davanh Zoo (notre Manifeste)

Depuis quelques années, j’entends de plus en plus parler des pervers narcissiques. J’ai un peu lu sur le sujet, et même fréquenté par moi-même des hommes manipulateurs.

Pervers narcissique : une BD qui en parle

Attention, les pervers narcissiques peuvent aussi être des femmes, mais ceux que j’ai rencontrés n’étaient que des hommes.

Les pervers narcissiques, qu'est-ce que c'est ? Tu as déjà entendu parler de « pervers narcissique » mais tu ne relie ça à rien ? Pour en savoir plus, je te propose de découvrir notre article très complet, sur comment reconnaître (et échapper à) un pervers narcissique ! Bien sûr, pour aller plus loin, tu peux aussi découvrir le Zoo Bag de ce mois, que je te présente juste ci-dessous.

Ce mois-ci, la libraire Davanh Zoo te propose une BD surprise autour de ce sujet dans son Zoo Bag du mois.

Le Zoo Bag sur les pervers narcissiques

Le Zoo Bag est une chouette idée de la libraire Davanh Zoo, dont je t’avais déjà parlé il y a quelques temps.

Un peu à l’image d’une box madmoiZelle, le Zoo Bag est un tote bag que tu peux commander chaque mois ponctuellement ou sous forme d’abonnement.

Tu y trouveras une BD, accompagnée de surprises autour de l’univers du livre.

En clair, tu y trouves :

Un tote bag 100% coton avec un imprimé stylé

Une bande dessinée surprise , pour te permettre de découvrir de nouveaux contenus

, pour te permettre de découvrir de nouveaux contenus Un échantillon de thé (qui provient d’un producteur soucieux de l’agriculture biologique et du commerce équitable)

Une friandise (la BASE pendant que tu lis)

Un goodie sympa

Chaque mois, la thématique est différente.

Pour parler des pervers narcissiques, un sujet qui revient de plus en plus, la libraire Davanh Zoo te propose un Zoo Bag Inglorious Bagstards, qui contiendra une BD avec une histoire plus positive qu’on ne pourrait croire à première vue.

Je trouve ça d’autant plus important de pouvoir traiter un sujet aussi grave avec un peu de légèreté, pour ne pas être plombée tout en en apprenant un peu plus sur les mécanismes de manipulation.

Le Zoo Bag, la bonne idée pour découvrir (ou faire découvrir) des BD

L’objectif du Zoo Bag est de te permettre de découvrir (ou faire découvrir) la BD indépendante, moderne, différente, graphique, audacieuse… Bref, différente de ce dont tu as peut-être l’habitude.

Je trouve que c’est un super moyen de s’y mettre, et de tomber sur des pépites !

C’est aussi une très bonne option si tu as envie de découvrir sans trop savoir quoi choisir, et que tu aimerais élargir tes horizons littéraires.

Procure-toi le Zoo Bag Inglorious Bagstards ! Le Zoo Bag Inglorious Bagstards te fait les yeux doux ? Procure-le toi en cliquant ici, ou sur l’image ci-dessous ! Il est disponible à la commande jusqu’au 4 octobre, pour 20€.

Bonus : te procurer le Zoo Bag Inglorious Bagstards, c’est soutenir une libraire indépendante avec de jolis projets, et des auteurs et autrices qui proposent des contenus différents de ce que nous avons l’habitude de lire.

Je te souhaite donc un bon bouquinage, et d’être touchée par ces histoires qu’on voit trop peu selon moi !

Et toi, comment fais-tu pour découvrir de nouveaux livres ? Es-tu intéressée par la BD indépendante ? Raconte-moi tout dans les commentaires !

À lire aussi : Chromatopsie, la nouvelle BD de Quentin Zuttion (alias Mr Q), est disponible !