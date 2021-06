Comment simuler une culture inexistante? – PETITIPS

C’est le retour d’un format plus compréhensible et cohérent !

Je souhaite d’ailleurs me renommer Co Hérent. Nouveau pseudo nouvelles blagues nouvelle vie –

Aujourd’hui c’est la petite coupette de champagne et le sourire blanchi à l’acide de diamant de Monsieur Bourgeois que j’ai voulu farcer ;

Et plus généralement toutes les fois où on peut se retrouver face au mur de notre manque de culture… et de réaliser que ce n’est pas un manque, mais une culture différente, simplement – mais je m’égare.

Écrase le bouton play pour en savoir plus.

Pardon d’avoir utilisé l’impératif, je veux pas te donner d’ordre.