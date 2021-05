Arcueid a dit : @Nym.

J'ai fait toute ma primaire et mon secondaire dans une banlieue pas très sympa et franchement j'ai jamais observé ce que tu décris. Alors j'entend que ce n'est qu'une experience individuelle mais chez moi il n'y a jamais eu de rabaissement de la culture populaire, mais toujours une super mise en contexte et une réelle tentative de transmission de la part de mes profs, sans mépris. C'est ultra dur de mettre tout sur le dos de l'education nationale quand t'as bcp de problèmes structurels et sociaux qui expliquent cette difficulté de transmission.



Par rapport à la pertinence des oeuvres classiques : si Kendrick Lamar transmet l'experience d'un jeune Afro Amercain de Compton ça ne rend pas sa musique inintéressante pour le reste du monde, au même titre que les amours subtils de noble décrits par Marivaux reussissent encore à frapper juste au 21eme siècle, on essaye de filer des trucs assez intemporels dans les mains des élèves.



@TennanTen

Ben à t'enrichir culturellement...

En première je me suis forcée à lire Flaubert (raison scolaires) ça a été un coup de foudre, en maths spé une pote m'a fait écouter du Rachmaninov alors que je bitais rien à la musique dite "classique" et ça a aussi été une révelation, pareil avec le rap US. Je crois qu'il faut toujours se bouger un peu pour decouvrir de nouvelles choses et élargir ses horizons. J'ai fait toute ma primaire et mon secondaire dans une banlieue pas très sympa et franchement j'ai jamais observé ce que tu décris. Alors j'entend que ce n'est qu'une experience individuelle mais chez moi il n'y a jamais eu de rabaissement de la culture populaire, mais toujours une super mise en contexte et une réelle tentative de transmission de la part de mes profs, sans mépris. C'est ultra dur de mettre tout sur le dos de l'education nationale quand t'as bcp de problèmes structurels et sociaux qui expliquent cette difficulté de transmission.Par rapport à la pertinence des oeuvres classiques : si Kendrick Lamar transmet l'experience d'un jeune Afro Amercain de Compton ça ne rend pas sa musique inintéressante pour le reste du monde, au même titre que les amours subtils de noble décrits par Marivaux reussissent encore à frapper juste au 21eme siècle, on essaye de filer des trucs assez intemporels dans les mains des élèves.Ben à t'enrichir culturellement...En première je me suis forcée à lire Flaubert (raison scolaires) ça a été un coup de foudre, en maths spé une pote m'a fait écouter du Rachmaninov alors que je bitais rien à la musique dite "classique" et ça a aussi été une révelation, pareil avec le rap US. Je crois qu'il faut toujours se bouger un peu pour decouvrir de nouvelles choses et élargir ses horizons. Cliquez pour agrandir...

Je trouve juste dommage de se forcer, de se bouger pour écouter/voir/lire quelque chose qui ne nous tente pas le moins du monde mais qu’on nous dit qu’il faut absolument le faire parce que c’est « un classique ». Justement, à l'école j’avais horreur des livres qu’on nous imposait de lire, c’etait des mauvaises expériences parce que ça ne venait pas de moi. J’ai fait une fac de lettres parce que j’adorais lire et que je voulais connaître l’histoire de la littérature, mais j’ai détesté tous les bouquins qui étaient au programme. Et un beau jour, comme je les avais sous les yeux, que j’en avais oublié le contenu, et que je devais faire du tri, je me suis dit « tiens, le rouge et le noir, je vais le relire pour me faire une idée avant de m’en débarrasser » bah ça a été une grande découverte: j’ai lu ce livre parce que j’ai été tentée de le lire, pas parce que c'était imposé. Je me suis réellement plongée dans l’histoire, j’ai adoré. Personne ne m’a poussée à m’intéresser, j’avais la liberté de m’en débarrasser sans l’ouvrir, sans qu’on me dise « mais c’est dommage de pas s’y pencher quand même... » et le livre était d’un coup beaucoup plus attirant. Ça m’a fait ça avec beaucoup de livres, de films, de musiques... je pense que la culture s’acquiert plus agréablement quand on a personne pour choisir ce qui est mieux, ce qui est valable, quand on nous donne pas de directives, parce qu’on a pas l’impression qu’on va être jugé sur nos savoirs et nos goûts. Et je pense aussi que quand on a envie de partager un savoir, c’est une meilleure solution de s’appuyer sur les goûts de la personne en face pour lui dire « peut être que ce film pourrait te plaire car il parle de tel sujet, c’est un thème qui a l’air de t’intéresser bien que tu ne sois pas fan du noir et blanc » plutôt que « tu devrais regarder ce film, c’est la base ». Personnellement, je perçois la première proposition comme une invitation à la découverte et la deuxième comme un point à ajouter dans la liste des courses à la reconnaissance culturelle et surtout une menace de jugement.