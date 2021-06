Si j’ai dû voir le dessin animé de 1961 des 101 Dalmatiens une petite dizaine de fois étant enfant, la cassette que je ponçais vraiment était celle de la version live-action de 1996 avec Glenn Close en terrible Cruella d’Enfer.

Il est assez rare que le rôle principal d’un Disney soit celui d’une grande méchante, et Cruella exploitera, à la manière de Maléfique, la MEILLEURE des vilains !

Here’s your first look at Emma Stone as Cruella de Vil in Disney's Cruella. The film, also starring Emma Thompson, Paul Walter Hauser, and Joel Fry, comes to theaters May 28, 2021. #D23Expo pic.twitter.com/KqxJ0yMYQ3

