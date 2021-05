En aout 2018, je te parlais d’un petit crop-top blanc qui s’était perdu dans le rayon homme d’ASOS.

Comme tu t’en doutes, Twitter avait plus ou moins mal réagi à cette nouvelle, à base d’idées reçues, de sexisme et d’un manque douteux d’ouverture d’esprit.

Il se trouve que je me suis récemment baladée sur la boutique d’ASOS, et qu’un an plus tard, il n’y plus de doute. Il ne s’agissait pas d’une erreur, et ces pièces se multiplient sur la plateforme !

L’évolution du crop-top « pour homme » sur ASOS

Voici l’un des tweets qui avaient initié le débat sur le fameux crop-top.

ASOS vend des crop-top pour homme… Et nous sommes mortifiés.

ASOS is selling a crop top for men… and we’re mortified ?https://t.co/Usgc4JkSqC pic.twitter.com/E64rOXRuSu — iRadio (@ThisisiRadio) August 22, 2018

Loin de la sobriété voire de l’étrangeté du premier, voici un exemple de ce que tu peux désormais trouver sur ASOS !

Crop-top rouge, 19,49€

Le choix est désormais relativement intéressant et varié, puisque tu en trouves de toutes les couleurs et aux différents imprimés.

Il y a un an, le crop-top était encore considéré pour beaucoup (selon le débat Twitter) comme un vêtement réservé aux femmes. Il semblerait qu’il soit sur la bonne voie pour devenir un vêtement unisexe !

ASOS propose d’ailleurs une collection non-genrée, « ASOS Collusion » dont certains desdits crop-tops font partie.

Shoppe des crop-tops sur ASOS

C’est peut-être l’occasion d’offrir l’une de ces sympathiques choses à un individu s’identifiant comme mâle parmi ta famille ou ton entourage.

En voici une petite sélection !

Crop-top jaune pâle, 7,49€

Crop-top rayé, 14,49€

Crop-top arc-en-ciel, 20,99€

Crop-top col haut, 11,49€

Crop-top violet, 19,99€

Crop-top manches longues, 20,99€

Crop-top jaune, 15,99€

Et tu peux même y dénicher un bustier ! Pour homme, tout à fait.

Bandeau noir, 20,99€

Et voilà, il n’y plus qu’à attendre d’en voir chez toutes les enseignes. Dans un an ou deux, le mâle lambda se pavanera nombril à l’air, c’est moi qui te le dis. Car l’espoir fait vivre.

Tu en penses quoi de ces crop-tops et de leur démocratisation ?

