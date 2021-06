Courir un semi-marathon, ton défi fou de 2020 ?

ABONNE-TOI BB ! Queen Camille sur YouTube ♥ N’hésite pas une seconde à t’abonner à ma chaîne, ce serait une seconde de trop. Mais ça n’est que mon avis.

— Mise à jour du 11 septembre 2019

Inscris-toi au semi-marathon de Paris !

L’an passé, je me suis lancé un défi fou pour la sportive en herbe que j’étais : courir les 21 kms du semi-marathon de Paris.

Cette année, c’est peut-être toi qui va relever le défi le 1er mars prochain !

Les inscriptions pour le semi, dont madmoiZelle est la fière partenaire, sont ouvertes à partir d’aujourd’hui et tu peux t’enregistrer juste ici.

J’espère que ma vidéo te donnera envie de te dépasser pour vivre cette aventure unique !

— Publié le 13 mars 2019

Salut les chats en sueur !

Cette semaine, je vous présente le plus grand accomplissement de ma vie, le challenge le plus dingo que je me suis jamais lancé, le défi le plus géant que j’ai jamais eu à relever : courir 21 km D’AFFILÉE.

Courir un semi-marathon en mode débutante

Moi à la base, je suis comme vous : je vois pas l’intérêt de courir si personne m’y oblige.

Et puis j’ai pris l’habitude de faire un petit footing le weekend, parce qu’il faut bien secouer son gras de temps en temps quand on aime manger des Twix au lit comme moi.

Quand ma collègue (trois fois marathonienne) Marie m’a proposé de préparer le semi-marathon de Paris, ce n’est pas mon amour de la course qui m’a motivée mais plutôt ma passion des défis !

Se préparer au semi-marathon

Grâce à Marie qui a une vingtaine de semis à son actif et ses conseils de préparation, je me suis entrainée régulièrement, j’ai pu progresser pendant quatre mois et remporter nombre de batailles contre la flemme.

Je vous laisse découvrir le résultat de cette aventure transpirante en vidéo, et j’espère que ça infusera la motivation au plus profond de vos quadriceps !

Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast Coucou le Q, avec la gynéco Laura Berlingo !

ABONNE-TOI BB ! Queen Camille sur YouTube ♥ N’hésite pas une seconde à t’abonner à ma chaîne, ce serait une seconde de trop. Mais ça n’est que mon avis.

À lire aussi : Queen Camille se met au Parkour !