Je vais me faire l'avocate du diable (j'aime bien désolée) mais ce gars fait souvent des reportages avec ce ton décalé. Et il en avait fait un sur le même ton chez les hommes en utilisant la métaphore du tricot, il s'est d'ailleurs posé la question de l'utiliser ou pas mais a choisi de le faire justement parce qu'il l'avait fait chez les hommes. Après j'ai vu une vidéo où il admettait s'être d'être admirablement planté sur le sujet et ça sentait pas du tout l'excuse forcée mais vraiment l'aveu d'échec. Ça ne retire rien au côté sexiste du reportage hein mais juste le gars m'a pas paru comme Jo le beauf #onpeutplusriendire, au contraire.