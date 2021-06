Que tu sois hyper excitée par le retour des cours ou 100% blasée par cet éternel recommencement qui sent les couvertures de cahier et l’haleine de vieux prof de géo, il est temps de faire face à la vérité : la rentrée approche à grands pas !

Chaque année, je considère cette période comme une opportunité de repartir à zéro. Et ça se traduit bien souvent par une nouvelle couleur ou coupe de cheveux !

Si c’est également ton cas, voici quelques idées de couleurs de cheveux tendances à adopter dès la rentrée.

Couleur de cheveux rentrée : strawberry brunette, quand le brun rencontre le roux

Ce que j’adoooore avec la rentrée, c’est bien sûr l’arrivée de l’automne et des couleurs chaudes qui l’accompagnent et qui influencent les tendances beauté du moment.

Je ne suis donc que très peu surprise de constater qu’une des couleurs de cheveux très à la mode pour la rentrée est le strawberry brunette. Il s’agit un châtain très chaud, à la limite du roux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Salondejavu (@salondejavunj) le 17 Mai 2019 à 7 :26 PDT

En fait, c’est à peu près la couleur que j’obtenais quand je faisais un henné roux sur mes cheveux châtains il y a quelques années.

Voici quelques autres exemples de cette couleur, au cas où tu souhaiterais la demander à ton coiffeur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sandra (@sandraiselin) le 23 Avril 2019 à 11 :43 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alexis (@alexis_studiorawelite) le 15 Août 2019 à 4 :29 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paolo Donnini CDC (@dnnhair) le 12 Juin 2019 à 3 :20 PDT

Avoue, tu t’imagines déjà rocker cette couleur à la rentrée, assortie aux feuilles des arbres qui environnent ton établissement scolaire…

Couleur de cheveux rentrée : le sombré hair pour prolonger l’été

Si tu es encore un peu dans le déni face à la fin de l’été et qu’il est un peu trop tôt à ton goût pour passer aux couleurs automnales, tu peux tester le sombré hair, une autre tendance de coloration du moment.

Ce nom te rappelle sans doute la mode relativement récente du ombré hair, un balayage lumineux qui jouait sur le dégradé entre une base brune et des mèche éclaircies sur les pointes. Comme un tie and dye, finalement, mais en plus naturel !

Le sombré hair, lui, est la version subtile du ombré hair (sombré étant une contraction de subtle et ombré). En gros, la différence entre les racines foncées et les pointes claires est beaucoup plus légère et délicatement dégradée, au contraire du tie and dye par exemple.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par image maker manavgat (@imagemakermanavgat) le 26 Août 2019 à 2 :04 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sonia Flores (@soniaflowershair) le 28 Juin 2019 à 10 :55 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Solange? (@miaasolange) le 8 Juil. 2019 à 3 :57 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sara Pestella | Hairstylist (@saramay_level10) le 14 Juin 2019 à 2 :30 PDT

À mon avis, l’objectif est de reproduire l’effet du soleil dans les cheveux : des pointes légèrement éclaircies de façon naturelle.

En tout cas, quand c’est bien fait, je trouve ça très réussi et très joli. C’est une bonne idée pour prolonger l’été encore un peu plus longtemps !

Et l’avantage, c’est que c’est adaptable à toutes les couleurs de cheveux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Garagehairrepairstuido (@mustinnn) le 21 Août 2019 à 6 :00 PDT

Laquelle de ces deux couleurs de cheveux tu préfères pour la rentrée ? J’espère que ça t’aura donné quelques idées !

