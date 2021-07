Cosmic Girl est une marque de lingerie qui a tapé dans l’œil de Louise avec ses culottes brodées aux messages sassy !

Chères sœurs,

J’ai trouvé ma nouvelle marque de lingerie préférée.

Cosmic Girl, la lingerie qui a volé mon cœur

Cosmic Girl est une marque de lingerie que j’ai découvert par hasard, le week-end dernier.

Mes yeux se sont accrochés DE SUITE à la culotte « Viens on baise » qui s’est placée devant mes yeux. Depuis, je ne fais que penser au fait qu’il FAUT que je l’achète !

Tu te doutes que je ne me suis pas arrêtée à cette trouvaille.

J’ai passé le début de semaine à envoyer le lien de leur compte Instagram à toutes mes potes qui kiffent les slips et les bodys stylés.

Cosmic Girl, une jeune marque de lingerie

La marque a été créée par deux jeunes meufs de Bordeaux et existe depuis à peine plus d’un an.

Les sous-vêtements sont en coton (avec quelques % d’élasthanne) donc on part sur du slip tout confort.

Les prix sont un tout petit peu élevés (29€ la culotte, 39€ le bandeau et 49€ le body), mais ça s’explique, je pense par le fait que les pièces sont assemblées en Tunisie et brodées en France.

Quant aux tailles disponibles, pour l’instant, ça va du 34 au 42. Je ne mettrais pas tout de suite mes seins dans un de leurs bandeaux si chou, mais j’ai bon espoir que la gamme de taille grandisse en même temps que la marque.

Mes sous-vêtements préférés chez Cosmic Girl

Pour te donner une idée de la coolitude de ces sous-vêtements.

Voilà une sélection de quelques pièces que j’aimerais beaucoup me mettre sur le cul :

Il y a encore plein de pièces à découvrir sur le site de Cosmic Girl.

Est-ce que tu te vois porter ce genre de sous-vêtements ? Moi, c’est déjà ma passion !

