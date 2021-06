Tu le sais si tu lis parfois mes colonnes, je suis une fan ABSOLUE de films d’horreur. Seulement j’ai un problème : mes amis sont pour la plupart d’énormes flippettes…

Je suis donc condamnée à ne mater des films qu’avec mon conjoint, qui lui, heureusement, les avale goulûment.

Cependant, il y a un long-métrage d’horreur que je peux aisément voir et revoir avec mes potes trouillards. Ça s’appelle Coraline, c’est sorti en 2009, et c’est un film d’animation subtil et malin destiné aux enfants.

Coraline, le film idéal à mater avec des enfants ou des flippettes

Mais mercredi dernier, le 18 mai, c’est de cinéma et plus précisément de Coraline, un film signé Henry Selick, qu’elle a décidé de parler sur sa chaîne YouTube.

Je t’invite vraiment à cliquer sur sa vidéo, qui en plus d’être explicative, s’avère pleine de bonne humeur et de pep’s !

RedFanny te racontera l’histoire de Coraline Jones, une jeune fille hyper curieuse et courageuse qui s’ennuie à mourir dans sa nouvelle maison. Pour arrêter de s’emmerder, elle s’aventure dans un drôle de lieu.

En poussant une porte condamnée, elle se retrouve dans un appartement identique au sien, mais où tout est différent. Dans cet autre monde, tout semble plus cool que dans sa vie normale…

Ses parents sont hyper dispo pour elle et le chat la kiffe par exemple !

Sauf que, bien sûr, le rêve va très vite virer au cauchemar.

Coraline devient la prisonnière de son Autre Mère et doit tout mettre en œuvre pour s’échapper de ce monde abominable.

Bref, Coraline, c’est un film d’horreur trop cool que tu peux aussi bien mater avec des enfants qu’avec des adultes qui ont peur des films d’horreur pour les gens de leur âge.

Plutôt pratique !

