Les nouvelles sneakers Renew sont faites dans des matériaux fabriqués à partir de déchets post-consommation et post-industriel.

Converse souhaite créer ses baskets intemporelles de manière plus durable, grâce à l’utilisation de matériaux renouvelables et à des techniques de fabrication plus inventives.

La collection éco-responsable Converse Renew

La première paire est la Renew Canvas. Elle se décline en vert, blanc et jaune, et le design est celui de la Converse classique.

La seule différence, c’est qu’elle est faite en polyester recyclé à 100%, entièrement fabriqué à partir de bouteilles en plastique à usage unique.

La seconde paire est la Renew Denim, faite à partir de chutes de jean récupérées dans des décharges. C’est pourquoi aucune de ces paires ne sera exactement la même !

La troisième paire est la Renew Cotton, qui est faite avec les chutes de toiles de la marque Converse elle-même, couplées à du polyester recyclé à 40%.

Sur chaque paire apparait le slogan « Life is too short to be wasted ».

La Canvas sera disponible dans les jours à venir et la Denim sortira en août. Tu peux t’inscrire sur le site de Converse afin d’être notifiée de la sortie !

Quand à la Cotton, elle est prévue pour le printemps 2020.

