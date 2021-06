AlixM a dit :

Je comprends ton ressenti, cependant, une série d'horreur française, c'est quand même un sacré événement !

La rubrique ciné-série étant chapeautée par Kalindi, vraie passionnée de l'horreur, c'était important qu'on en parle, et qu'on vous tienne au courant des infos qu'on reçoit (d'où les nombreuses mises à jour).

Un nouvel article qui parle davantage de Marianne ne saurait tarder Hello !Je comprends ton ressenti, cependant, une série d'horreur française, c'est quand même un sacré événement !La rubrique ciné-série étant chapeautée par Kalindi, vraie passionnée de l'horreur, c'était important qu'on en parle, et qu'on vous tienne au courant des infos qu'on reçoit (d'où les nombreuses mises à jour).Un nouvel article qui parle davantage de Marianne ne saurait tarder Cliquez pour agrandir...

Ça ne me dérange pas qu'on en parle beaucoup, ça me dérange que y'ait zéro contenu en dehors d'un copié-collé du pitch, le tout sur 5 articles (où sont dans ces articles les nouvelles infos que vous avez reçu? Il n'y en a pas).Et ça ne justifie pas non plus deici une série non-vue (les formulations sont importantes).Imaginez le même matraquage version SF pour la série Osmosis, qui s'est révélé être nulLes précédentes séries Netflix made in France étant souvent des purges ça aurait pu faire un angle d'article sur les attentes des rédactrices sur "Marianne" (pourquoi de la hype, les inquiétudes, les espoirs...).Ou alors cet article-ci aurait pu être posté avant la sortie de la série, en mettant un paragraphe de fin sur pourquoi c'est la hype à la rédac pour cette série, avec le pitch, etc.Bref y'a plein de possibilités il me semble en dehors de copiés-collés de pitchsé répétés en boucle sans autre "contenu" additionnel que "on l'attend ça a l'air trop bien ça va être super".Je trouve ça bien d'avoir des "sonars" mais là le déséquilibre entre articles à contenu et sonars est je trouve très visible avec ces redondances.Je trouve dommage ce manque de plus-value à l'heure où tous les autres sites avec un axe pop culture / axés séries font au minima la même chose, au mieux ne se contentent pas d'uniquement de recopier le pitch et trouvent un angle pour ajouter / transformer tout ça en autre chose