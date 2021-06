Tu es étudiante ? Comment perçois-tu ton quotidien ? Donne ton avis !

Peut-être as-tu déjà croisé sur ton campus des personnes engagées dans une asso environnementale.

Les étudiants s’engagent pour le climat sur les campus

Ateliers de réutilisation des déchets, confs sur des enjeux climatiques, campagnes pour mettre plus de bouffe locale et bio au CROUS… Les actions des assos sont très diverses mais n’ont qu’un but : améliorer le quotidien et l’environnement des étudiants et de la planète.

Depuis plusieurs années, le Refedd réunit les assos qui agissent en ce sens en les formant et en portant la voix de milliers d’étudiants engagés pour le climat dans une quarantaine de villes en France.

Exprime-toi sur tes perspectives d’avenir et ton campus !

Tous les 3 ans, le réseau organise une enquête géante pour faire remonter les attentes et les aspirations de tous les étudiants sur les sujets qui les touchent. On appelle ça la Consultation Nationale Étudiante.

La vocation de cette cinquième édition de la CNE sera d’évaluer le niveau et la volonté d’engagement des étudiant.e.s sur les grandes questions de société, pour déterminer à quel point ils.elles sont prêt.e.s à s’engager dans leur vie personnelle, sur leur campus et dans leur carrière professionnelle. Cette enquête tentera aussi d’estimer le degré de confiance des étudiantes vis à vis de la politique, des entreprises, des médias…

Jusqu’au 23 décembre, tu peux répondre au questionnaire qui est structuré en 3 parties : société, regard sur la vie publique et médiatique, formations, campus et insertion professionnelle.

Cette année, le Refedd vise 15 000 réponses pour avoir un vrai poids auprès des institutions, pouvoirs publics et les établissements d’enseignement supérieur. L’enquête ne prend que 7 minutes, donc n’hésite pas à aller y répondre, on est sûres que les madmoiZelles peuvent très largement gonfler leurs chiffres !

Et toi, qu’est-ce que tu aimerais changer dans ton établissement ?