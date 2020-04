Les résultats du bac, comment s’y préparer ?

Tous les ans, on a droit au même reportage sur les résultats du bac à la télé : des groupes d’ados pleins d’émotions se prennent dans les bras à l’entrée du lycée…

Certains se roulent par terre, leurs camarades hurlent de joie, et d’autres fixent leur nom sur la feuille comme si Beyoncé en personne était venue leur annoncer la bonne nouvelle : t’as ton bac, bébé.

Le stress des résultats du bac

On voit ce genre de reportage, et on se dit : « Boarf, ça sera pas moi : je saurai rester digne ». Force et honneur, tout ça.

Ha ! Laissez-moi rire. Rien ne peut te préparer à cet instant. Cœur dans la gorge, vision floutée, tout peut arriver !

Personnellement, quand j’ai vu mon nom sur la liste à côté des mots « mention très bien », j’ai crié « QUOI ?! » si fort que mon ancienne prof de sciences physiques est sortie de la salle des profs en mode « alerte à la bombe ».

Je lui avais fait peur.

Plusieurs cas de figure se présentent le jour des résultats du bac, et comme je te sens toute frétillante d’impatience et de nervosité, voici de quoi te faire tenir le coup d’ici le jour des résultats !

Si tu rates le bac, ce n’est pas grave

L’année où j’ai passé le bac, il y a eu un taux de réussite de 98,6% dans mon lycée.

On était 72 élèves en terminale. Une seule personne ne l’a pas eu. Ce jeune homme n’était pas tout seul aux rattrapages, mais il fut l’unique redoublant cette année-là.

Et vous savez quoi ? Il est resté un an de plus, il a tout défoncé, et maintenant il est étudiant dans une prestigieuse université canadienne !

Je dis pas que si tu rates ton bac, ta vie se transformera en biopic d’Oprah Winfrey…

Mais tu ne seras pas la première, ni la dernière personne à qui ça arrive, loin de là.

Quand j’ai peur de rater quelque chose, j’essaie de me rappeler de tous les gens géniaux qui eux aussi ont raté un truc dans leur vie. Savais-tu que Steven Spielberg avait été rejeté trois fois de son école de cinéma ?

Que des éditeurs ont rejeté les manuscrits d’Agatha Christie pendant cinq ans avant de la publier ?

Je pense que ce genre d’info est bonne à connaître la veille de n’importe quel événement important de ta vie !

Si tu redoutes les résultats, souviens-toi que malgré tout ce que tu peux penser, il n’y a aucune honte à rater son bac.

Certes, c’est chiant. Et violent. Et pas marrant à annoncer aux proches.

Mais c’est un avant-goût de beaucoup de trucs difficiles auxquels tu vas devoir faire face dans ta vie adulte.

Du genre rester digne quand ta carte est rejetée à la caisse du supermarché pour cause de « fonds insuffisants », ou casser ta clef dans le cadenas de ton vélo à l’entrée de ta fac et devoir louer un générateur ainsi qu’une scie électrique pour récupérer ledit vélo devant tout le monde (voilà voilà).

Comment se préparer à cette éventualité ? Viens accompagnée de ton ou ta meilleure pote, de ton chien ou même de tes parents.

Viens le soir, quand il y aura moins de monde. Au pire bourre-toi la gu … non. Non, ne fais pas ça.

Mais souviens-toi que tu es jeune, souviens-toi qu’il y a les rattrapages, et surtout, souviens-toi que ta valeur n’est pas calculée en fonction de tes notes à l’école.

Elle vient plutôt de ton optimisme, ta détermination et ta bienveillance envers toi-même !

C’est moi qui le dit, mais c’est aussi, genre, Eleanor Rooselvelt et le Dalaï Lama.

Les résultats du bac si tes amies ont de meilleures notes

Aux infos, on parlera toujours de cette personne incroyable qui a réussi à avoir 21,5 sur 20 grâce à l’option macramé – cette personne, c’est peut-être toi, c’est peut-être ta meilleure pote… et c’est peut-être tout ton contraire.

Pendant mes années de lycée, j’étais amie avec le groupe des premières de la classe.

Elles étaient mes potes car j’aime les gens calmes et drôles, ce qui était leur cas, et pas parce que j’avais des notes particulièrement mirobolantes (vis ma vie de 14/20 perpétuel).

Mon cours préféré était le théâtre, si vous voyez ce que je veux dire.

Alors autant vous dire que le jour des résultats du bac, j’en menais pas large : toutes mes amies découvraient leur « mention très bien » avec des soupirs de satisfaction, tandis que je me tenais bien à distance de la feuille fatidique.

En toute modestie, je savais que j’aurais mon bac… mais je pensais réellement que j’étais incapable d’avoir d’aussi bonnes notes qu’elles.

J’avais même fait exprès d’arriver en retard au rendez-vous qu’on s’était donné, pour ne pas avoir à subir leurs remarques pleines de pitié du genre « Oh… mais bravo ! Tu sais une mention bien c’est vraiment… bien ! ».

Et vous savez quoi ? Une mention bien, c’est réellement bien.

En fait, juste avoir son bac, c’est une victoire énorme, qu’on ait les félicitations du jury ou pas. Mon avis, c’est que le Champomy est mérité dans tous les cas !

Perso, je suis à deux doigts de sortir le mousseux quand je réussis à me motiver pour aller au Lavomatic, c’est dire.

Alors célèbre tes amitiés, célèbre tes propres accomplissements, et laisse tout le reste derrière toi. Comme dirait l’ami Nekfeu…

« Rien à foutre de rien. »

Les résultats du bac, c’est vraiment la dernière épreuve du bac, celle dont on ne parle pas en tant que telle.

C’est un peu comme un pansement : petit pincement de douleur quand on l’arrache, mais après c’est fini, et le reste peut commencer.

Quoi qu’il arrive, c’est l’annonce d’un nouveau départ (c’est pas cliché parce que c’est la vérité) !

Bonne chance à toutes et à tous !

