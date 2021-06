Article initialement publié le 24 août 2018

L’entrée à l’université est un cap, que tu appréhendes peut-être en ce moment.

L’un des réflexes que j’ai eus, lorsque j’étais lycéenne, a été d’écouter les conseils de mes proches, ou des enseignant·es de l’université le jour de ma pré-rentrée.

L’université, comment ça se passe ?

Mais souvent, ces conseils sont dépassés, ou ils ont une visée particulière (te pousser à travailler, au hasard). Ce n’est pas un mal en soi, mais j’aurais aimé avoir de vrais conseils de vrai·es étudiant·es avant ma rentrée.

Et ce vœu est à présent exaucé, puisque @persepolia, sur Twitter, a rédigé un thread avec ses conseils.

Clique ici pour lire le thread en entier !

Je sors tout juste des études de mon côté, et j’ai approuvé grand nombre de ses conseils, dont je te partage ici mes préférés.

C'est pas le lycée, tu peux venir en pyjama même si tu veux, tout le monde s'en fout. La plupart des gens que tu vois dans le hall en sont a leur troisième café de la journée alors qu'il est 11h et a leur second nervous breakdown de la semaine alors que c'est mardi. Osef. — ÉRIS ? (@persepolia) August 18, 2018

Hésite pas à aller vers les gens, n'importe quoi peut servir a commencer une relation. Le principe de l'amitié a la fac c'est: "oh, t'aimes les brocolis ?? Moi aussi! Soyons potes!" Et voilà — ÉRIS ? (@persepolia) August 19, 2018

Histoire vraie : tout le restaurant universitaire connaissait ma propension pour le chou-fleur.

Ne prends pas de cours à 8h le matin. C'est pas parce que tu t'es levé a 6h tous les matins pdt 3 ans au lycée que tu va continuer, crois moi. Ton réveil va sonner tu va l'étendre, te rendormir et te réveiller à 11h. — ÉRIS ? (@persepolia) August 19, 2018

N'ayez pas peur de DEMANDER. Demander les cours, demander des infos, demander la direction, n'importe quoi ! Dans l'immense majorité des cas les gens vous aideront, on est tous passés par là — ÉRIS ? (@persepolia) August 19, 2018

Y'a pas de sonnerie, y'a pas de recrée, y'a pas de pions, personne pour te surveiller, te coller au cul et te dire de bosser. La fac c'est la liberté et l'auto-gestion. On vous considère comme des adultes, et honnêtement y'a rien de plus gratifiant/motivant. — ÉRIS ? (@persepolia) August 19, 2018

Elle parle aussi des bibliographies à lire, j’avais justement rédigé un article spécialement à ce sujet, avec tous mes conseils pour binger les biblios.

En voyant le succès de ses tweets, @persepolia a précisé que ses conseils s’appuient sur son expérience propre, qu’il ne faut donc pas tout prendre absolument au pied de la lettre.

Mais j’approuve tant la majeure partie de son message que j’ai trouvé particulièrement important de les relayer ici.

Les conseils d’étudiantes pour rentrer à l’université

Une exception cependant me semble assez notable, et @persepolia l’a mise en avant dans un de ses tweets : ce vécu ne s’applique pas aux études de droit.

PRÉCISION, parce que vous commencez à devenir chiants: ce thread ne marche pas en droit apparemment (selon le gens qui y sont), parce que c'est le sheitan, que vous allez tous vous haïr et mourir sous la surcharge de boulot. — ÉRIS ? (@persepolia) August 20, 2018

Pour avoir côtoyé quelques étudiant·es en droit, il est vrai que j’ai eu la sensation que l’ambiance là-bas était foncièrement différente, voire totalement opposée à ce que je rencontrais au quotidien.

Mais une fois de plus, je ne voudrais pas généraliser, et certains des conseils sont tout de même bons à prendre.

Je me permettrais d’en rajouter un, qui est LE conseil que je donne systématiquement, LA phrase que mes camarades avaient marre d’entendre à force de me côtoyer : contacte tes élu·es !

Appuie-toi sur tes élus étudiants pour ta rentrée à l’université

Si tu te sens perdu·e, si tu rencontres un problème quel qu’il soit, si tu es simplement inquiet·e, tes élu·es étudiant·es ont pour rôle de t’accompagner et d’être là pour toi.

Lorsque j’étais moi-même élue dans une université, à l’approche de la rentrée je proposais aux nouveaux et nouvelles étudiantes de leur faire visiter les bâtiments, au besoin je les accompagnais dans leurs démarches, je les renseignais sur les aides sociales auxquelles ils et elles pouvaient prétendre.

S’ils se sentaient isolé·es, je les orientais vers une asso étudiante sympa en fonction de leurs intérêts. Avec mes collègues élu·es, nous avions mis en place tout un processus d’accueil, et étions là toute l’année pour accompagner les étudiant·es dans leurs galères, ou proposer des activités, événements, etc.

Alors vraiment, je t’invite à contacter les asso étudiantes et les élu·es de ton établissement, qui pourront peut-être te sortir de quelques faux-pas et mauvais plans. Ça te fera gagner en temps, en énergie, en sérénité, et même rencontrer du monde !

Et toi, si tu devais donner un conseil aux nouveaux et nouvelles étudiant·es qui entrent à l’université, quel serait-il ? Viens me le dire dans les commentaires !

À lire aussi : Les étudiantes plus exposées que les étudiants à la précarité, selon l’UNEF