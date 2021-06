La beauté est un domaine dans lequel il y a très souvent des nouveautés (tu dois bien t’en rendre compte puisque j’écris des articles chaque jour sur de nouveaux produits).

Même pour moi, c’est souvent difficile de m’y retrouver et de savoir dans quel produit est-ce qu’il vaut mieux mettre son argent par rapport à un autre.

Si c’est ton cas également et que tu aimerais savoir ce qui vaut vraiment le coup en ce moment, voici 10 produits qui ont attiré mon attention et/ou que j’ai testés et qui méritent que tu t’y intéresses. C’est parti !

Nouveautés beauté : les produits de soin qui valent le coup

Dans les nouveautés beauté du moment se trouve l’huile de chanvre de la marque Bybi, arrivée récemment chez Sephora. Riche en antioxydants et adaptée à tous les types de peau (même acnéiques), j’ai pu tester cette huile et elle fait des miracles !

Perso, je l’utilise mélangée à ma crème hydratante, ça limite l’effet huileux sur le visage et ça apporte quand même de la nutrition.

CBD Booster, Bybi, 16€

Je continue avec un produit qui est un énorme coup de cœur pour moi ces derniers temps : la lotion à l’acide glycolique de Pixi. C’est un acide qui permet d’exfolier la peau en douceur et d’affiner le grain de peau.

J’en applique tous les soirs avec un coton avant ma crème hydratante pendant une semaine, puis j’espace d’une ou deux semaines. Ça permet de régénérer la peau et d’éliminer petit à petit les cicatrices d’acné. Ça a été radical !

Lotion exfoliante Glow Tonic, Pixi, 11,95€

Sanoflore est une marque bio que j’adore, et en particulier sa gamme anti-imperfections. Alors tu t’imagines bien que je ne peux que te recommander la crème de sa nouvelle gamme anti-pollution !

Certes, je n’ai pas encore eu l’occasion de la tester, mais vu les actifs sur lesquels elle est basée (acide hyaluronique, eau florale de rose, huile essentielle de sarriette citronnée), je n’ai aucun doute sur la qualité de ce produit.

Crème Aeria anti-pollution, Sanoflore, 22,60€

Côté cheveux, Birchbox propose un coffret en édition limitée pour les cheveux bouclés, frisés ou difficiles à coiffer. Il contient 3 produits de la marque Amika (une marque super cool !) : un masque, un baume lissant, et un spray anti-frisottis.

En plus de ça, le coffret comporte une brosse lissante en format voyage. Le tout coûte 46€ (pour une valeur réelle de 100€), alors je me devais d’inclure ce bon plan dans cette sélection de nouveautés beauté qui valent le coup.

Coffret de soins pour cheveux en édition limitée, Amika, 46€

Je termine la catégorie de soins avec une nouveauté signé REN qui m’a clairement tapé dans l’œil. Il s’agit d’un traitement anti-imperfections non-asséchant à l’acide salicylique.

Il contient également plusieurs actifs naturels qui permettent de faciliter la cicatrisation des boutons. Je ne l’ai pas encore testé, mais j’en ai entendu beaucoup de bien.

Traitement imperfections non-desséchant, REN, 17€

Nouveautés beauté : les produits de maquillage qui valent le coup

Côté maquillage aussi, il y a quelques nouveautés beauté qui mériteraient ton attention si tu comptais faire des achats prochainement.

Pour commencer, savais-tu que la marque Physicians Formula avait débarqué chez Feelunique ? L’occasion pour moi de te conseiller mon bronzer préféré de tous les temps, le Butter Bronzer.

C’est une merveille à estomper, il n’a pas d’effet orange sur le visage, et il sent bon la piña colada !

Butter Bronzer, Physicians Formula, 16,50€

Récemment, Anastasia Beverly Hills a sorti une nouvelle palette en collaboration avec la youtubeuse Jackie Aina. Et c’est une BOMBE ! J’ai vu plusieurs revues à son sujet, la qualité a l’air dingue et les teintes sont toutes plus belles les unes que les autres.

Si tu cherchais une nouvelle palette à acquérir, à mon avis celle-ci vaut largement son prix.

Palette de fards à paupières, Anastasia Beverly Hills, 49,90€

Si ton truc c’est les rouges à lèvres, sache que les Matte Power Bullet sont in-cro-yables. Ils ont un fini super opaque tout en étant très confortables. J’ai la teinte Joyride et je ne m’en lasse pas.

Rouge à lèvres mat ultra-pigmenté, Huda Beauty, 22€

L’highlighter liquide de la collection Champagne Pop de Becca est lui aussi un must have du moment selon moi.

Si la plupart des highlighters liquides de ce genre ont un effet métallisé, celui-ci donne davantage un aspect mouillé à la peau.

Utilisé tout seul ou mélangé à ton fond de teint, c’est d’une finesse et d’une luminosité sans nom, tu peux foncer les yeux fermés.

Highlighter Liquide, Becca, 32€

Je finis avec un petit kit pour sourcils de chez Benefit qui vaut carrément le coup.

Il contient le Gimme Brow+, un mascara à sourcils génial pour les discipliner et leur donner un aspect un peu plus fourni, ainsi que sa version miniature (pas beaucoup plus petite que le full size finalement), le tout pour 28€ !

Autant te dire que ça va te tenir un bon bout de temps.

Kit pour les sourcils, Benefit, 28€

Voilà, j’espère que cette sélection t’aura guidée un peu parmi la masse de nouveautés beauté qui pleuvent chaque jour.

Et si tu apprécies le concept de « produits qui valent le coup en ce moment », dis-le moi en commentaires pour que je fasse ça chaque mois ! Love ♥

