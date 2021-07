Concrete fermera définitivement fin juillet après 8 ans d’existence

Concrete, club emblématique de la capitable, vient d’annoncer sa fermeture définitive via un communiqué sur Facebook.

Surpr!ze, l’agence qui gère Concrete, loue le lieu à la société Bateaux de Paris et d’Île de France (BPIF).

Afin de développer ses activités sur le long terme, l’agence souhaitait racheter le lieu depuis plusieurs années.

Cependant, en mai, Concrete lançait une pétition de soutien — signée par plus de 20 000 personnes — expliquant les « conditions démesurées » demandées par la BPIF pour le rachat du lieu.

Financièrement, les gestionnaires de Concrete ne peuvent plus suivre et décident donc de conclure l’histoire de la barge après 8 ans d’existence :

Il te reste un mois pour venir faire ton pèlerinage à Concrete avant le week-end d’adieu qui se fera en musique et en dansant avec un dernier évènement les 19, 20 et 21 juillet.

Je sais que cette nouvelle est décourageante pour beaucoup de personnes.

Beaucoup de clubs sont a minima menacés de fermeture et pire, forcés de cesser leurs activités — il n’y a qu’à lire les articles rangés le mot clé « fermeture » sur le site du magazine Trax.

Concrete fini tout de même son communiqué avec une pointe d’espoir :

« Nous sommes déjà en train de regarder vers l’avenir, afin de revenir plus fort, avec les mêmes valeurs, et mettre notre expérience et notre savoir-faire dans un projet encore plus ambitieux (…) »