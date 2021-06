En partenariat avec Live Nation Entertainment (notre manifeste)

Come on over baby !

Tu peux gagner des places pour le concert de Christina Aguilera à l’AccorHotels Arena car la queen est de retour avec une nouvelle tournée mondiale, le X Tour.

Pourquoi aller au concert de Christina Aguilera ?

Peut-être as-tu loupé la carrière de cette chanteuse américaine de talent, reconnue pour la puissance extraordinaire de sa voix, donc laisse moi t’expliquer.

Christina Aguilera a tellement de chansons stylées que je serais bien en peine de les compter sur mes doigts, et a remporté 6 Grammy Awards.

Elle n’hésite pas à aborder des thèmes importants : l’estime de soi avec Beautiful ou le double-standard dans la perception des hommes et des femmes de caractère avec Can’t Hold Us Down.

Je me permets d’ailleurs de te traduire librement le refrain de cette chanson féministe :

C’est pour toutes mes meufs du monde entier, Qui ont rencontré un mec qui ne respecte pas leur valeur Qui pense que les femmes doivent être vues mais pas entendues Donc qu’est-ce qu’on fait les filles, on gueule bien fort Pour leur faire savoir qu’on leur tiendra tête Levez haut les mains et agitez-les fièrement Respirez profondément et dites-le à voix haute Ils ne peuvent jamais, ils ne pourront jamais Nous rabaisser

Boum ! Elle pèse.

Comment avoir une place pour le concert de Christina Aguilera ?

Tu peux choper une place sur le site officiel de Live Nation et faire partie de la foule en délire de l’AccorHotels Arena.

Mais si tu n’as pas le budget, madmoiZelle et Live Nation permettent à 2 chanceuses de gagner 2 places, une pour la gagnante et une autre pour son invité ou invitée.

Pour cela, il suffit de remplir ce formulaire avec tes informations personnelles : pas de questions pièges, a priori tu les connais par cœur.

Chargement en cours…

Tu peux participer jusqu’au 5 juin à 23h59, après quoi le tirage au sort aura lieu et les gagnantes seront contactées.

Alors qu’est-ce que tu attends ?

À lire aussi : Christina Aguilera imite Britney Spears (entre autres) chez Jimmy Fallon