Demain, le 26 mai 2019, c’est la Fête des Mères !

Chais pas trop si tu en as entendu causer mais en tout cas c’est le jour où la société française célèbres ces personnes qui nous ont élevées… et semblent s’inquiéter pour nous h24.

D’ailleurs cette relation avec cette personne peut être tout à tour drôle ou agaçante au gré des lubies de ta mère. Ça arrive aussi aux meufs de l’équipe madmoiZelle !

La mère d’Océane, chargée de la rubrique témoignages

La maman d’Océane est très investie dans son bien-être tant physique que psychique, et elle connaît les meilleurs remèdes.

Ma mère est un druide. Je sais pas si ça fait d’elle une maman atypique ! Dès que j’ai mal quelque part, que je suis stressée, ou que j’ai le moindre truc de travers, elle me prépare un mélange d’huiles essentielles qu’elle met dans un petit roll-on avec une étiquette « stress », ou « rougeurs visage ». J’en ai à peu près 115 partout dans ma chambre actuellement. Il y a une huile pour ça.

La mère d’Anne, développeuse pour madmoiZelle et Rockie

En tant que développeuse, Anne est la référente informatique de sa maman, ce qui donne lieu à des conversations ubuesques dont celle-ci, un soir au téléphone :

– Dis-moi, j’ai bien Windows ?

– Heu… Non.

– Comment ça j’ai pas Windows ?! Mais pourquoi ? [outrée]

– Ben parce que t’as un Mac…

– Ah ? Et Mac c’est pas Windows ?

– … Et ensuite j’ai dû expliquer ce qu’était un système d’exploitation. À noter qu’elle a beaucoup progressé par la suite. Maintenant elle trouve toute seule des tutos en ligne pour apprendre à faire des tableaux croisés dynamiques sous Excel.

Ah ouais ça c’est de l’amélioration, car perso je ne sais toujours pas à quoi ça sert et ça m’angoisse.

La mère de Lucie, rédactrice beauté

La maman de Lucie lui a appris à faire des trucs.. .mais elle est quand même persuadée que SA méthode est meilleure.

J’ai beau avoir presque 22 ans, ma maman ne peut pas s’empêcher de faire les choses à ma place quand je rentre chez elle. Je pourrais faire ma lessive toute seule comme une grande, mais elle continue de plier mes culottes avec passion. Parfois je m’aventure à mettre les assiettes sales dans le lave-vaisselle, pour l’aider un peu. GRAVE ERREUR. Quelques minutes plus tard, je la surprends à tout enlever pour tout remettre à SA façon. Détends-toi madame. Ah, et sa passion c’est de me demander 15 jours avant que j’arrive « qu’est-ce que tu auras envie de manger quand tu viendras ? » Enfin, est-ce que ma maman est la seule à TOUJOURS avoir un stock de petites pastilles à la menthe dans son sac et sa voiture ?

Je pense que Lucie et moi avons la même mère.

La mère de Clémence, rédactrice en chef de Rockie

Parfois les mamans savent avant nous de quoi nous avons besoin. Ou alors elle te le font croire…

Ma mère m’a offert un très beau sac de voyage en cuir, format week-end, pour mes 18 ans, en me disant : « comme ça tu pourras y mettre tes affaires pour rentrer souvent à la maison le week-end ». Je venais de démarrer mes études dans une autre ville, et je crois qu’elle avait envie de continuer à me voir… Ça a bien marché : dix ans après, je l’utilise toujours pour rentrer régulièrement chez mes parents !

Preuve supplémentaire que les mères sont parfois mentalistes !

La mère de Queen Camille, chargée de la rubrique sexo

La maman de Queen Camille semble s’inquiéter quotidiennement pour sa survie et, je cite, la « daronnise » comme c’est pas permis.

J’ai quitté la maison il y a maintenant 13 ans, et je crois que lorsque j’y retourne, ma mère est trop contente de me donner des consignes et des conseils comme si j’avais 7 ans. Ça va de « tu rangeras tes chaussures » à « tu laveras ton assiette », en passant par « il faut que tu manges/boives/te douches ». Oui m’man… Est-ce qu’elle pense que quand elle n’est pas là je me laisse dépérir, mourir de soif, oublie toute notion d’hygiène et rampe entre mes détritus car personne n’est là pour me dire comme accomplir chaque action de la vie ? Elle me donne aussi des conseils ultra pertinents comme « Prends mon épilateur si tu veux mais le casse pas » ou encore « Je te prête ma voiture, mais fais attention sur la route ». Quoi ?? Tu veux dire qu’il faut PAS que j’aie d’accident ? Ok je vais faire gaffe. Je l’aime quand même.

La mère d’Alix, rédactrice ciné-séries

Ma mère m’a toujours reproché mon bordel permanent, à raison. Maintenant, j’aime à dire que je vais un peu mieux… mes vêtements ne m’empêchent plus de voir le sol, en tout cas. Mais ma mère a gardé l’habitude de passer derrière moi ! Elle a dernièrement passé le week-end chez moi alors que je n’étais pas là. J’avais récuré mon appartement de fond en comble, à base de brosse à dents dans la cuvette des toilettes et d’aspirateur dans des endroits improbables (derrière le frigo). En revenant de mon week-end, j’ai retrouvé les traces du passage de ma mère : une réorganisation subtile de mes produits ménagers, de mes chaussures, et je la soupçonne d’avoir nettoyé le sol à l’éponge… Je l’adore.

Moi aussi j’adore ma mère même si elle me pose les questions les plus improbables et qu’elle me touche le visage de façon impromptue.

Finalement elle a beau me traiter encore parfois comme une enfant, on s’aime et notre relation ne ressemble à aucune autre.

Raconte en commentaires ces moments où ta mère se comporte… en maman de base !

