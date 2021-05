Nienke a dit : @Lysou_13 Ca me dérangerait vachement de changer de place parce qu'une personne a décidé de me piquer celle qu'on m'a désigné, seule ou pas. Je trouve que ça démontre un sans-gêne absolu et de l’égoïsme, puisque que la personne nous impose quelque chose qui l'arrange peut-être elle, mais sans jamais nous avoir consulté. Je dis ça, mais je serais surement limite le genre de personne à réclamer ma place et ne pas bouger tant que je n'aurais pas pu la récupérer, autant parce que je n'aurais pas aimé son comportement que par nervosité. En cas de nervosité, je deviens un peu maniaque pour avoir l'impression que les choses restent sous mon contrôle, pour me rassurer. Cliquez pour agrandir...

Tout a fait, sans gene, le fait d'etre a cote de ses gosses apparement etait une raison suffisante pour prendre la place qui l'arrangeait (y'avait le pere juste a cote hein, ils etaient pas tous seuls). J'avais choisi ma place expres et ca m'arrangeait pas du tout mais elle comprenait pas l'anglais et j'avais la flemme de me battre avec mon espagnol moisi alors j'ai laisse courir...mais elle aurait pu attendre que tout le monde soit assis et demander a echanger de place ensuite.