J’en ai assez des réflexions sexistes lorsque j’annonce que je travaille dans une entreprise exclusivement composée de femmes (et d’un Fab Flo).

Non, les meufs ne sont pas des langues de vipères, accros aux ragots, toujours d’attaque pour se tirer dans les pattes.

Se complimenter aux toilettes, la meilleure chose

Visiblement, les personnes qui soupçonnent les femmes d’être biologiquement des harpies n’ont jamais fait la queue dans des toilettes de boîtes de nuit.

Sinon, elles auraient pu y observer que les femmes savent être solidaires et bienveillantes, et ne rechignent jamais à complimenter leur prochaine, comme nous le prouve une nouvelle fois ce tweet publié ce weekend :

Waiting in lines in women’s bathrooms at bars is literally like this and I am so here for it. This pep talk deserves a million retweets pic.twitter.com/e2o5eOtbUO — Lindsey Mecklenburg (@lindseymeck) May 25, 2019

C’est exactement l’ambiance à laquelle tu auras droit (avec un dancefloor de folie et un karaoké géant en prime) si tu te pointes à la prochaine Grosse Teuf madmoiZelle, le 30 mai prochain !

Les filles qui complimentent les inconnues sur Internet

— Publié le 24 mai 2018

Je vous ai déjà parlé de mon chemin un peu compliqué vers les amitiés entre femmes et la solidarité féminine en général.

Mon côté « garçon manqué » et mon absence totale de confiance en moi m’ayant transformée pour un moment en « fille qui n’aime pas les filles », arriver à célébrer les femmes de ma vie est pour moi une vraie victoire !

Alors aujourd’hui j’ai eu envie de vous parler d’un type de meufs que je kiffe : celles qui ne sont pas avares de compliments.

Cet article est né d’un tweet apparu plusieurs fois dans ma timeline.

Là où il a attiré mon attention, c’est que je follow plutôt des gens cool, positifs et pas du genre à juger pour rien, donc j’ai été étonnée de voir ce message relayé à de nombreuses reprises…

Il a fallu que je creuse pour comprendre !

Le tweet en question disait :

« J’en ai marre de faire défiler Instagram et de voir des filles commenter les photos d’autres filles avec des trucs genre « regarde-toi !! ? » et « non mais tu t’es vue ? », grandissez bon sang vous vous connaissez même pas »

Bon de base, un message qui juge des meufs ne faisant de mal à personne, c’est pas ma passion. Mais c’est dans les commentaires que tout se joue !

Sous ce tweet se trouve une déferlante de femmes se complimentant entre elles alors qu’elles ne se connaissent pas, et ça fait tellement plaisir.

You so pretty! Archaeologist! I wanted to be that as a kid. How’s it like? — La Salvi Bruja (@lasalvibruja) May 19, 2018

— Trop d’amour dans ces réponses

— T’es si jolie ! Et archéologue ! Je voulais faire ça comme métier quand j’étais petite. C’est comment ?

You too. And when I say, you're so freaking pretty ???? what's that skin routine boo — Neighborhood Ugly Duckling (@aBallOfCiara) May 19, 2018

— J’espère que toutes les beautés dans ce fil de discussion passent une super journée ❤️??❤️

— Toi aussi. Et sérieux, t’es tellement chou ???? fais tourner ta routine visage !

— Tous les commentaires positifs dans ce fil c’est si beau ! ??

— T’es magnifique meuf, j’aimerais que mes chignons soient aussi parfaits que les tiens ??

C’EST LA MEILLEURE CHOSE C’EST TROP CHOUUUU.

Quand les femmes se font des compliments impromptus et bien arrosés

Ce fil de discussion m’a clairement rappelé des moments vécus non pas sur Internet, mais… dans les WC des bars, des Grosses Teufs et autres soirées rassemblant plein de monde.

Il y a plus de queue dans les toilettes des filles, c’est un fait. Donc on passe plus de temps à patienter, et parfois à se refaire une beauté une fois le pipi terminé.

Et franchement, les inconnues, souvent un peu éméchées, elles sont TROP SYMPA.

Combien de fois me suis-je fait des copines le temps d’un quart d’heure, grâce à un t-shirt marrant, un rouge à lèvres audacieux ou un super parfum ?

C’est le moment rêvé pour des compliments gratuits ou des discours inspirants du genre :

« QUOI ? Meuf t’as peur que ton date Tinder veuille pas t’embrasser en sortant ?! Mais MEUUUUUUF t’es trop belle MEUUUUF ATTEEEEEENDS T’ES SI BELLE franchement c’est clair qu’il voudra ! Et puis sinon c’est pas grave t’es tellement parfaite MEUUUUF t’en trouveras un qui te mérite ! »

(Oui je dis beaucoup MEUUUUUF quand j’ai bu de la Meteor) (avec modération) (mon meilleur pote) (il s’appelle Modération) (j’arrête l’humour je démissionne.)

Les femmes, ces êtres si chouettes

Beaucoup continuent à penser que les femmes sont des langues de vipères promptes à se planter des couteaux dans le dos.

Quand j’ai été prise chez madmoiZelle, c’est le principal truc contre lequel on m’a « prévenue » :

« Ouhlala, tu vas bosser entre femmes, bonjour l’ambiance… »

Résultat, je suis arrivée avec de l’appréhension, prête à me retrouver en terrain miné, comme une réminiscence de mes années solo dans la cour du collège, incapable de m’approcher des filles populaires.

Moi toquant prudemment à la porte d’une rédaction féminine

EH BIEN VOUS SAVEZ QUOI ? C’EST FOU ATTENTION.

Il existe des femmes nulles à chier. Et il existe aussi des hommes nuls à chier.

Tout ça n’est pas une question de genre, de biologie ou de chromosomes mais de PERSONNALITÉ ! J’ai vu des mecs être plus « langue de pute » que 99% des meufs que je connais, et pas qu’une fois.

Et autant, parfois, quand un mec me fait un compliment sur mon physique, je sais bien que c’est pour pécho et que ma réponse, même polie, va potentiellement me coller un relou qui insiste…

Autant j’ai moins cette crainte avec les femmes, car même celles qui me draguaient bel et bien n’ont jamais outrepassé mon consentement, gâché ma soirée ou abusé de mon espace vital.

On est tellement élevées à se tirer dans les pattes et à complexer sur notre apparence qu’un peu de solidarité féminine décomplexée, c’est toujours bienvenu.

Alors j’espère que les meufs continueront à complimenter des inconnues, et pour longtemps !

Oh, et messieurs, soyez pas jaloux… vous n’avez qu’à faire pareil dans les WC des mecs et dans les commentaires Instagram ! C’est aussi ça, la masculinité positive !

On se voit dans les toilettes de la Grosse Teuf ?

