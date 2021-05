On est chez les Madz, dont les articles sont souvent en écriture inclusive et qui n'oublient généralement pas les sexualités autres qu' hétéro (militantisme oblige).

Alors d'accord, celui-ci semble s'adresser aux femmes qui kiffent les hommes, bon... C'est bien de le faire remarquer, mais on va pas s'arrêter qu'à ça, si ?

Moi, j'adore le ton décalé et pas prise de tête qui correspond bien à l'esprit vacances. Et qui rappelle que même si on a des côtés boulets, boloss le reste de l'année ... on peut tenter notre chance et vivre un truc sympa !

J'aurais bien aimé lire ça à 13 ou 15 ans, tiens. Ou avant d'être en couple.

Surtout la conclusion, qui achève de tout dédramatiser.