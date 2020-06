Comment se lever tôt et enfin profiter de son matin ?

Perso j'avais plutôt compris l'hypothèse de base de @Calinoursonne comme "Il y a des gens qui se disent du soir parce que dans les faits, ils se couchent très tard, mais peut-être que dans certains cas, ils ne respectent pas leur rythme biologique en faisant ça, et ne sont tentés de se coucher aussi tard que parce qu'ils sont absorbés dans des activités relatives aux écrans (discuter sur un forum, regarder une série sur Netflix, etc)", et en soi, ça me semble pas déconnant comme hypothèse. C'est peut-être pas un cas majoritaire, c'est peut-être pas le cas des madz qui, sur ce topic, se sont dites du soir, mais en ce qui me concerne, je dois bien avouer que quand je me couche à 2h du mat' parce que je me suis laissée prendre par une conversation sur Messenger, je ne respecte pas mon rythme naturel. Parfois, je suis crevée mais par flemme de bouger, je reste devant mon pc bien trop tard. Du coup, l'heure à laquelle je me couche ne permet pas à elle seule de dire si je suis du soir ou du matin. D'ailleurs j'ai du mal à déterminer quelles seraient mes heures de sommeil idéales, je dirais quelque chose comme minuit-9h du matinAprès c'était peut-être pas ça du tout que @Calinoursonne voulait dire, je sais pas