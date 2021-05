Je peux aisément dire que ma vie a changé à l’aube de mes 14 ans, en voyant le film Comment se faire larguer en 10 leçons ? avec Kate Hudson et Matthew McConaughey.

Alors quand j’ai vu qu’un remake pourrait sortir prochainement, le cœur de la pré-ado en moi a bondi.

C’est la première comédie romantique que j’aie jamais regardée. En effet, chez moi, regarder la télé c’était pas franchement autorisé, et quand occasionnellement mes parents proposaient un plateau-télé, nous montrer Matthew McConaughey déssapé n’était pas dans leurs priorités.

C’est donc ma copine Ambre qui, alors qu’elle m’avait invitée à dormir chez elle, m’a parlé de ce film qu’elle aimait par-dessus tout.

Laisse-moi te dire que mes pyjamas parties ont pris un nouveau tournant depuis ce visionnage. Nous ne passions plus la nuit à nous goinfrer de bonbons, mais bien à nous inventer des scénarios telenovelesques dans lesquels nous étions toutes des Andie Anderson.

Comment se faire larguer en 10 leçons ? était déjà sorti depuis six ans à l’époque, et il a continué de figurer dans mes comédies romantiques préférées longtemps encore.

Un véritable classique des années 2000, figure de proue du mouvement RomCom !

Andie Anderson est journaliste, et elle doit écrire un article de tous les comportements qui peuvent faire capoter une histoire d’amour.

Pour ce faire, elle se lance dans la conquête d’un homme… pour ensuite le faire fuir. Elle jette son dévolu sur Benjamin, sans savoir que lui a fait le pari inverse : il doit rester en couple plus de dix jours…

Meilleure. RomCom. Ever.

Guy Branum l’a tweeté, Quibi et Paramount lui ont confié la tâche de réécrire la comédie romantique culte :

We were all certain you could not make a good romantic comedy anymore because print media is dead and RomCom ladies have to work at magazines, but against the tides of history, Quibi & Paramount have agreed to let me re-write "How To Lose A Guy In 10 Days" https://t.co/A2YcnKqeCg pic.twitter.com/wnsAj2a24E

— Guy Branum (@guybranum) August 1, 2019