Le 28 mai 2019

J’ai des collègues formidables qui, dans leur grande sagesse, m’ont parlé d’un problème auquel je ne pensais pas.

Mais que se passe-t-il quand tu fais tomber un blush, une poudre ou un fard à paupières et qu’il éclate?

Faut-il lui dire adieu et t’en débarrasser à tout jamais ? La réponse est non, il existe une solution.

Comment réparer son maquillage lorsqu’il est cassé ?

Imagine une scène d’horreur : tu tiens ta palette préférée quand soudain tu te prends les pieds dans le tapis, tu chutes et tu entends un grand bruit.

Lorsque le nuage de poussière pailletée retombe, tu découvres avec horreur qu’un fard a éclaté.

Tu ne veux pourtant pas jeter ce produit que tu aimes beaucoup et qui t’as coûté 5 ans de baby-sitting. Et bien je suis là pour te dévoiler la solution alternative.

Pour porter secours à ton maquillage tu auras besoin d’alcool à 90°, d’un petit pot ou d’un récipient en plastique, d’une cuillère et d’un torchon propre.

Premièrement, verse les débris de ton maquillage dans le petit pot et écrase les gros morceaux avec ta cuillère.

Ensuite ajoute-y l’alcool à 90° (compte environ 2 bouchons pour un poudrier de taille normale selon le magazine Allure).

Il faut un liquide pour mélanger la poudre et l’alcool à 90° est une bonne solution car sa haute contenance en éthanol (qui est volatil) le fait s’évaporer très vite, plus vite que l’eau par exemple.

Mélange bien le tout jusqu’à obtenir une consistance pâteuse style beurre de cacahuètes.

Transvase cette bouillasse dans ton poudrier ou ta palette et tasse le tout à l’aide de ta cuillère pour éliminer les bulles d’air et obtenir une surface lisse.

Ensuite attends que ton fard sèche. Ça peut prendre jusqu’à 2 ou 3h mais il va falloir surveiller.

Lorsque la poudre est encore humide, que tu peux mettre ton doigt dedans et laisser une marque sans qu’aucun morceau ne reste collé sur ton doigt, c’est le moment de la presser dans le poudrier pour qu’elle tienne en place.

Pour cela, tamponne ton fard doucement avec ton torchon pour retirer l’excès de liquide.

Une fois que c’est fait, utilise un objet plat qui recouvre la surface de ton poudrier ou de ton fard (par exemple le cul d’une bouteille ou d’un verre) pour le presser dans son contenant.

Laisse ta poudre sécher environ une journée.

Le tuto vidéo comment réparer son fard

Voici tout ce processus expliqué en vidéo :

Attention, la poudre ainsi obtenue sera moins compacte, résistera moins bien aux chocs et il est également possible que le maquillage ne s’applique plus comme avant mais c’est une solution de secours.

Connaissais-tu cette technique ? As-tu d’autres secrets pour réparer tes fards ou ta poudre qui se sont cassés ?

