Tu as déjà connu des désagréments dus au rasage ? Tu n’es pas la seule puisque de nombreuses femmes estiment avoir la peau sensible et développent des rougeurs et des irritations après le rasage.

Mais en réalité, ces réactions sont souvent dues à de mauvaises habitudes. D’ailleurs, selon une étude de Venus, 1 femme sur 5 avoue emprunter le rasoir de son partenaire — et donc ne pas utiliser un outil adapté à une peau sensible !

C’est pourquoi Venus a conçu la nouvelle gamme de rasoirs Smooth Sensitive avec le technologie SkinElixir pour un rasage en douceur.

Cependant, avoir un rasoir adapté ne fait pas tout : il faut aussi avoir les bons gestes ! Si tu as envie de te raser et que tu as la peau sensible, voici un petit mode d’emploi.

Raser une peau sensible : la préparation

Avant de se lancer dans le rasage à proprement parler, il est essentiel de préparer sa peau.

Exfolier avant de raser une peau sensible

Si tu es comme moi allergique au concept de prendre de l’avance (quoi ? préparer des choses à l’avance mais pour quoi faire ?), sache que la préparation de la peau passe d’abord par une bonne exfoliation.

C’est un geste que tu effectues peut-être déjà, donc ça ne te demande pas d’effort colossal. Ça permet de retirer les peaux mortes tout en stimulant la bonne circulation du sang.

Hydrater avant et après le rasage

Hydrater va assouplir à la fois ta peau et tes poils, qui se couperont plus aisément. L’huile d’amande douce fait des merveilles.

L’hydratation après le rasage va apaiser la peau et calmer toute irritation.

Un bon coup d’aloe vera utilisé comme une lotion te fera le plus grand bien !

Prendre une douche avant de raser une peau sensible

Prendre une douche ou un bain avant de te raser est également un bon moyen de préparer ta peau : tu pourras y faire ton exfoliation sans souci, et la vapeur va ouvrir tes pores, assouplir ta peau et tes poils.

Bref, c’est tout bénéf’ pour ton épiderme !

Et c’est bon pour le moral

Raser une peau sensible : les gestes essentiels

Utiliser du gel pour raser une peau sensible

Contrairement à une croyance populaire, le gel à raser ne sert pas « à rien ». Raser sa peau à sec, c’est comme essayer de faire du patin à glace sur du gazon aride : ça ne fonctionne pas !

Cette friction constante est la cause principale des coupures, de l’irritation et des poils incarnés.

Le savon ou le gel douche glissent moins bien que le gel à raser, assèchent la peau et leurs résidus peuvent se bloquer dans les lames de rasoir.

Utiliser du gel à raser est donc un must pour obtenir un rasage qui roule, ou plutôt qui glisse !

Raser une peau sensible avec délicatesse

Le rasoir Venus Smooth Sensitive a 3 lames qui permettent une redistribution égale de la pression que tu exerces : c’est de la physique.

L’efficacité du rasage n’augmente pas en appliquant plus de force sur le rasoir, au contraire, tu risques juste de te faire mal.

Alors pour le bien de ta peau, vas-y doucement !

Raser une peau sensible avec les bons produits

Choisir le bon rasoir pour une peau sensible

Au moment de raser une peau sensible, c’est mieux d’utiliser un rasoir spécialement pensé pour ça !

Venus a créé la gamme Sensitive pour un rasage des peaux sensibles sans irritation.

Le rasoir à 3 lames Venus Smooth Sensitive et le rasoir à 5 lames Extra Smooth Sensitive possèdent la technologie SkinElixir, qui assure une lubrification encore plus efficace et une coupe au plus près de la peau.

Changer régulièrement ses lames de rasoir

Si en te rasant tu sens que la barre de gel lubrifiante est sèche et/ou que les lames peinent à faire leur taf, c’est certainement le signe qu’il faut les changer !

Je reviens à l’analogie du patin à glace sur du gazon, utilisée plus haut dans cet article.

Plus largement, pars du principe que si ton rasoir râpe ou frotte ta peau à répétition, ça va être désagréable sur le moment et les jours suivants.

Donc pense à changer tes lames régulièrement : environ une fois par mois !

Un bon rasage se fait en douceur ; avec les quelques astuces que je viens de te donner, ça devrait glisser.

Quels sont tes gestes et tes habitudes de rasage (si tu te rases) ?

