Comment protéger vos cheveux crépus, bouclés et frisés en été ?

Entre le soleil, le sable, le sel de la mer et le chlore de la piscine… les cheveux crépus, bouclés, frisés sont cernés de potentielles agressions en vacances. Pas de panique, on vous explique comment faire pour qu’ils restent beaux et en bonne santé pendant toute cette période.

Même si vous vous vous reposez au bord de l’eau en vous faisant dorer la pilule au soleil, vos cheveux, eux, ne sont pas vraiment en vacances. Eh oui ! Ils doivent faire face à toutes sortes de potentiels ennemis et ce, pendant tout l’été. Et si vous les aidiez un peu à rester forts lors de cette période estivale ?

Les maintenir hydratés toute la journée

Le soleil a tendance à déshydrater la peau mais aussi les cheveux qui n’apprécient que moyennement les expositions prolongées. Pour éviter les gros déséquilibres, il est donc primordial de les hydrater tout au long de la journée et principalement avant la baignade pour les protéger. La meilleure option ? Mélanger du leave in (après-shampoing sans rinçage) hydratant dans un peu d’eau et y ajouter de l’aloe vera qui, de son côté, va sceller l’hydratation dans la fibre capillaire.

Les protéger du chlore en les nourrissant

Le chlore est l’ennemi numéro uno des cheveux crépus, frisés ou bouclés. Mais en été, difficile de dire non à un bon bain dans la piscine pour se rafraichir. Sauf que le chlore a tendance à soulever les écailles des cheveux, les rendant fragiles et cassants. Avant de faire un gros plouf, pensez donc à une chose : protéger votre fibre capillaire à tout prix. La meilleure solution reste de mouiller vos cheveux avec de l’eau du robinet et d’y appliquer ensuite un leave-in et une huile végétale de votre choix, histoire d’emprisonner l’eau dans les tissus capillaires et de créer une vraie protection contre les produits chimiques de la piscine.

Porter un turban ou un foulard pour ne pas les exposer au soleil

Couvrir vos cheveux des rayons du soleil lorsque vous vous exposez en plein cagnard ? Bonne idée ! Votre fibre capillaire étant très réceptive à ce type d’agression, les maintenir protégés avec un tissu léger mais opaque comme la soie peut réellement faire la différence. Vous pouvez évidemment le garder pour prendre votre bain si vous le souhaitez mais il n’est pas interdit de le retirer et de remplacer ses effets protecteurs par un soin ciblé contenant une protection solaire.

Leur apporter une bonne dose de soin une fois à la maison

Vous avez fait attention à vos cheveux tout au long de la journée ? Bravo ! Vous avez réussi la partie la plus difficile. Mais ça n’est pas fini ! Maintenant, il est temps de remettre les compteurs à zéro en donnant un bon bain d’huile végétale à vos longueurs (deux fois par semaine en moyenne). En appliquant cette routine vous allez fortifier la fibre, limiter la casse, maintenir une haute dose d’hydratation et bien sûr booster la brillance ainsi que la douceur du cheveu. Alors ne manquez pas cette étape cruciale dont vos cheveux ont grand besoin, ce serait dommage !

