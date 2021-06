Dis donc toi, tu t’es pas lavée depuis 5 jours, tu ne te nourris plus que de nouilles chinoises et chaque moment de ton existence n’est que vide, angoisse et manque ?

Félicitations : tu as le cœur brisé.

Comment oublier son ex quand on a le cœur brisé

Je sais d’expérience que ton être n’est plus que peine d’être séparée de cette personne qui comptait tant pour toi, et peur d’avoir peut-être perdu la ou le seul·e qui était vraiment fait·e pour toi.

Mais crois-moi, ça va aller. Bon, je sais que tu ne me crois pas, parce qu’aujourd’hui tu es peu ou prou dans l’état d’une droguée à qui on aurait retiré sa dose au summum de son addiction.

Mais pourtant je te le jure : un jour, tu auras oublié ton ex.

Ce sera plus ou moins long et douloureux, et même si avec le temps va, tout s’en va, il y a certaines choses que tu peux faire dès aujourd’hui pour t’aider à passer à autre chose.

Et si l’idée d’oublier ton ex ne te semble pas du tout appétissante à l’heure actuelle, et que tu voudrais plutôt savoir comment la ou le récupérer au plus vite, j’ai une bonne nouvelle.

Le processus pour oublier un ex et celui pour le faire revenir à toi sont LES MÊMES.

Là, je sens que j’ai ton attention. Alors c’est parti !

À lire aussi : Comment ne jamais récupérer ton ex : la méthode simple

Sortir et niquer tout ce qui bouge : la fausse bonne idée pour oublier son ex

Je ne te conseillerai point ici de sortir, t’en coller une bonne, et d’oublier ta peine en rencontrant une foule d’autres gens.

C’est souvent la recette toute faite employée par les personnages de films et de séries qui viennent de se faire larguer. Ça et les gros pots de glaces.

Mais dans la vraie vie, cette tactique produit bien souvent le contraire de l’effet escompté, en premier lieu parce que les nouvelles personnes que tu vas rencontrer n’arriverons pas à la cheville de celui ou celle que tu tentes d’oublier.

Il est impossible de comparer quelqu’un que tu viens de rencontrer, avec qui tu passes un bon moment, et quelqu’un avec qui tu as bâti une relation sur la durée.

Il est donc fort probable que ce genre d’aventures ne fassent que te déprimer un peu plus, même si tu ne rencontres personne en fin de compte.

Faire la fête pour oublier ne fonctionne pas. Faire la fête, boire des canons, danser jusqu’à 5 du, fréquenter des gens bourrés : tout ça est BEAUCOUP plus profitable quand tu pratiques dans un bon état d’esprit.

Si tu es déjà au fond du seau, cela ne fera que te tirer vers le bas et retarder le moment où tu seras à nouveau face à toi-même.

Oublier son ex : la période zéro contact

Tu es peut-être séparée de cette personne depuis un bout de temps déjà, mais vous n’avez pas rompu le contact.

Parfois même, ton ex t’appelle, vous vous revoyez, la connexion se rétablit aussitôt, tu prends ton shoot d’amour, et si ça se trouve vous recouchez même ensemble (et le sexe est super).

Le résultat de tout ça : ton ex t’a utilisée pour ne pas avoir à ressentir la peine de votre séparation et cela a nourri ton addiction à cette personne.

Te voilà revenue à la case départ, prisonnière d’un tango infernal qui ni ne te satisfait émotionnellement (donc qui entretient le manque), ni ne te permet de réellement passer à autre chose.

Comment briser ce cercle vicieux ? En coupant tout contact avec ton ex pour un laps de temps.

Je sais que tu détestes cette idée, mais je suis prête à parier mon sceptre-vulve que c’est un passage obligé pour se remettre d’une rupture.

Sache qu’il n’est jamais trop tard pour débuter cette période sans contact, même si cela fait des mois, voire des années que la relation est terminée.

Alors commence là, tout de suite, maintenant ! Fais-le pour toi, parce que c’est la seule et unique manière d’aller de l’avant.

Comment oublier son ex : retrouver foi en la vie

Tu as sans doute remarquer qu’il n’est pas facile d’oublier ton ex quand on pense que cette Terre pourrie est peuplée de cons qui ne lui arrivent pas à la cheville.

Effectivement, si tu es focus sur cet amour perdu, sur toutes ces choses que ton ex ne t’as pas données, sur l’impossibilité de rencontrer à nouveau quelqu’un qui t’attire, il y a de grandes chances pour ton esprit vienne s’échouer encore et toujours contre un mur de déprime.

C’est comme si tu tentais un service au tennis en étant persuadée que la balle de tennis ne passera pas le filet. Cette fois, je parie ma couronne : c’est bien sûr dans le filet que ta balle viendra irrémédiablement s’écraser.

Alors que si tu considères l’espace IMMENSE entre le haut du filet et le ciel… L’horizon commence à se dégager, tu entrevois toutes les possibilités que la vie offre, tu commences à considérer le fait que, s’il te faut retrouver l’amour un jour, c’est bien sur cette planète que cela va se passer.

Tant que ton attention est sur ton ex, cela te freinera dans tous les autres domaines de la vie qui te rendent attirante.

Il est maintenant temps de penser un peu à toi, pour arrêter de buter dans le filet de ton angoisse.

Pense à toutes les choses importantes EN DEHORS de ton ex, et des relations amoureuses en général, et en premier lieu à toutes ces autres relations qui comptent pour toi.

Oublier son ex : rappelle-toi que des gens t’aiment

Ok, tu as supprimé son contact et tu t’es juré de ne plus stalker ton ex sur les réseaux, c’est parfait.

Mais comment remplir ce trou béant que son absence laisse au fond de ton cœur ? Comment étancher cette soif d’amour et d’attention qui te dessèche de l’intérieur ?

En te rappelant qu’il y a des gens qui t’aiment ! Tu te sens certainement seule, mais tu ne l’es pas.

Que ce soit ta famille, des amis, des camarades ou des collègues, n’oublie pas que tu es entourée de personnes formidables qui veulent ton bien.

Sache que tu peux nourrir ton besoin d’amour auprès d’eux, leur dire que tu as besoin qu’ils te soutiennent, leur faire des câlins et des bisous.

Passe du temps avec ces personnes positives qui sont gentilles avec toi. Tu le mérites !

À lire aussi : « Dis, pourquoi on a rompu à ton avis ? » : on a recontacté nos ex pour leur poser la question

Pour oublier ton ex : te concentrer sur tes passions

Je ne te conseillerai pas ici de te distraire à tout prix. Remplir ton temps de gens et d’activités n’est pas un remède en soi pour oublier ton ex.

Certes, cela fera diversion à court terme, mais au moment où tu ne seras plus occupée, ton esprit va à nouveau se retrouver piégé dans la boucle de tes pensées et de tes souvenirs avec elle ou lui.

Je te conseille donc de te consacrer plus spécifiquement à des activités qui te font avancer.

Tes passions, ta carrière, les choses que tu veux apprendre, les domaines dans lesquels tu veux t’améliorer, les voyages que tu veux faire, les causes pour lesquelles tu veux te battre…

Il y a tant de choses qui rendent ta vie importante et intéressante, en dehors de cette personne qui te manque.

Non seulement tu vas passer un bon moment, et peut-être esquiver cette envie irrésistible de le textoter, mais tu vas en plus devenir une personne fort attirante, qui kiffe sa vie, qui a confiance en elle et qui agit.

Donc non seulement te centrer sur toi et tes passions va te permettre d’aller de l’avant, mais cela va en plus jouer en ta faveur dans l’éventualité où tu rentrerais à nouveau en contact avec ton ex.

Te consacrer à ces choses qui te donnent un sentiment d’accomplissement est le moyen unique d’à la fois oublier ton ex, et de te laisser la possibilité de le récupérer un jour.

À lire aussi : 2 mois post-rupture, et 8 leçons que j’en ai tirées — Carnet de Rupture #7

Oublier ton ex : bientôt ta réalité !

Je te l’ai promis au début de cet article : les choses à faire pour récupérer ton ex sont LES MÊMES que pour passer à autre chose.

Si tu suis ces conseils, tu te donnes une vraie chance d’oublier ton ex, et tu donnes à cette personne l’occasion de questionner son choix et de décider si elle souhaite revenir ou non.

C’est gagnant-gagnant ! Dans tous les cas, tu vivras ta meilleure vie, avec ou sans elle ou lui.

En sentant que tu avances dans d’autres domaines de ta vie, en te sentant vivante, tu vas, petit à petit, entrevoir à nouveau toutes les possibilités de cette vie.

Le temps file petite libellule. Ne perds plus le tien à te morfondre et trouve aujourd’hui ce qui t’apportera ce sentiment de progrès.

Consacres-y ne serait-ce qu’une heure et observe comment tu te sens après.

Tu n’oublieras pas ton ex en une heure, mais cette satisfaction que tu auras obtenue diminuera l’intensité de ta souffrance et donnera un petit échantillon d’à quel point la vie peut être cool…

Et toi, comment tu as réussi à avancer et oublier ton ex ?

À lire aussi : 5 choses à faire au lieu de rappeler ton ex