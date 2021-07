Publié le 02 juillet 2019

Les timides me font flipper.

Étant une grande saucisse extravertie à l’organe vocal développé, mais non dénuée d’empathie, j’ai toujours peur de les brusquer…

Les personnes timides, ces mystères sur pattes

Les personnes introverties me fascinent autant qu’elles me déstabilisent, parce que ma gouaille ne suffit pas à les percer à jour.

Pour accéder à leur « moi profond » et établir une connexion, il me faut tempérer mes ardeurs, mettre de l’eau dans mon vin et jouer de patience.

Draguer une personne timide peut être un challenge car le propre de l’introverti est de ne pas déballer son cœur sur la table, ce qui laisse planer une incertitude, donc un risque.

Comment savoir si cette personne s’intéresse à moi ? Le fait qu’elle ne fasse pas le premier pas signifie-t-il qu’elle ne veut pas aller plus loin ?

Comment savoir qu’un timide est intéressé ?

Voilà maintenant plusieurs semaines, voire des mois, que les échanges cordiaux se multiplient avec ton ou ta timide, sans jamais prendre une tournure romantique.

À ce stade, personne ne peux affirmer que ton crush n’est pas intéressé en soi, mais il est encore trop tôt pour savoir s’il est vraiment.

La seule chose qui est sûre, c’est que la timidité peut confiner à l’inaction.

Moi-même extravertie devant l’Éternel, j’ai laissé filé des occasions, tergiversé jusqu’à ce que ma cible disparaisse, et suis restée pétrifiée devant des personnes qui m’intéressaient.

Alors imagine un peu ton timide ! Il est bien possible qu’il n’ait (comme toi) aucune idée de la suite à donner aux évènements et de quoi dire pour te montrer son intérêt…

La bonne nouvelle avec la drague, c’est qu’il n’y a pas besoin d’être sûre à l’avance que cela va marcher pour tenter sa chance.

Flirter avec un timide : ouvrir la porte

Bien souvent, le ou la timide est simplement en attente d’un signe qu’une ouverture existe.

Tu as peur d’oser ? Tu es stressée de ne pas savoir comment t’y prendre et tu as peur de prendre le risque d’être rejetée ? Il l’est encore plus !

Tu ne souhaites donc pas ajouter une couche de gêne sur vos échanges, que tu juges déjà peut-être laborieux.

À toi d’avoir la confiance pour deux et de te montrer certaine de ce que tu veux.

Tu peux tout d’abord signifier à la personne que tu la trouves attirante, en complimentant son style ou son physique avec légèreté, ou en lui glissant qu’elle t’a manquée depuis la dernière fois.

Ensuite, plutôt que de tourner autour du pot, tu peux rendre service au timide et lui enlever un poids en lui proposant d’aller voir ce film dont vous parliez, de boire un verre dans ce café que vous avez vu, de se promener dans ce quartier qu’il ne connait pas.

En lieu et place des bégaiements et des « peut-être que euh… un jour, si t’as le temps », balance un bon vieux « On devrait faire ça, tel jour, ok ? ».

Ton timide n’a plus qu’à acquiescer : il est heureux.

Draguer un timide : taquine mais pas frontale

Si comme moi tu angoisses que ton ou ta timide s’envole tel un petit oiseau au moindre mot de trop, un bon état d’esprit consiste à te montrer joueuse, plutôt que frontale.

Lorsque tu l’invites à faire cette activité avec toi, tu peux par exemple créer un petit jeu dans lequel tu remets en cause le fait que vous puissiez passer du temps ensemble.

Voici un exemple tiré de ce génie de Matthew Hussey, mon dieu de l’amour :

– On devrait aller voir ce film ensemble !

– Oui, ce serait cool.

– Attends, tu manges du popcorn ou des glaces au cinéma ?

– J’aime pas vraiment le popcorn.

– Ah désolée mais tu es désinvité alors…

Ce genre de taquinerie détend l’atmosphère et permet d’être entreprenante sans se montrer trop cash.

Pour la suite, l’avenir te le dira et je ne peux garantir que les choses marcheront entre vous bien sûr, mais elles auront au moins avancé grâce à toi !

J’espère que tu me raconteras ça en commentaires…

