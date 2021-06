Article initialement publié le 3 décembre 2013

Le sous-ton de la peau c’est ce truc que personne ne comprend mais dont tu as besoin pour choisir le maquillage qui t’iras comme un gant. Voici un petit guide.

Qu’est-ce que le « sous-ton » de la peau ?

La couleur de la peau, qu’elle soit (entre autres) « blanche » ou « noire », correspond à la teinte de la surface de l’épiderme.

Elle peut changer en fonction de l’exposition au soleil. Le sous-ton, lui, est inscrit plus profondément dans la peau et reste toujours le même.

Chaque peau a un sous-ton qui lui est propre, même la plus foncée.

On distingue trois grandes catégories de sous-tons : le sous-ton froid (rose, rouge, bleu), le sous-ton chaud (jaune, doré, cuivré) et le sous-ton neutre (un mélange des deux premiers).

Comment définir le sous-ton de sa peau ?

Pour définir le sous-ton de sa peau, le fameux test des veines est encore ce qu’il y a de plus simple.

Je te rassure, rien de gore là-dessous : il suffit d’observer la couleur des veines de ton poignet ! Si les veines sont verdâtres, le sous-ton de ta peau est chaud. À l’inverse, si tes veines sont plutôt violacées, le sous-ton de ta peau est froid.

Si tu n’arrives pas trop à te décider entre les deux ou que tu as aussi bien des veines vertes que des veines bleues, il y a de grandes chances que ton teint soit neutre.

Autre moyen de définir le sous-ton de ta peau, le test du métal ! Si les bijoux en argent te vont mieux que ceux en or, ton teint est probablement froid. En revanche, si les bijoux en or te mettent plus en valeur, ton teint est sûrement chaud.

Si les deux métaux te vont, c’est que ton teint est neutre, tout simplement.

L’utilité de connaître le sous-ton de sa peau

Connaître le sous-ton de sa peau n’est pas sans utilité, loin de là ! Déjà, savoir si son teint tire plus vers le chaud ou vers le froid évite souvent de te retrouver avec un fond de teint trop « orange » ou trop « rose » pour sa carnation.

Les marques de maquillage professionnel et haut de gamme divisent généralement leurs teintes de fond de teint en plusieurs familles selon leur sous-ton : C ou Cool (froid), W ou Warm (chaud) et N ou Neutral (neutre). Une fois que tu auras défini le sous-ton de ta peau, choisir une teinte de fond de teint adaptée à ta carnation sera un jeu d’enfant !

Connaître le sous-ton de sa peau permet aussi de corriger certains problèmes de coloration du teint en utilisant le principe de correction par la couleur. Par exemple, si tu trouves ton teint un peu rougeaud parce que trop « rose », choisis un fond de teint avec un sous-ton neutre ou légèrement jaune pour lui donner une couleur plus neutre.

Si tu as la peau très foncée, un fond de teint avec un sous-ton rose corrigera subtilement les teintes de gris que ton visage peut prendre en hiver et te donnera bonne mine.

Connaître le sous-ton de ta peau pour du maquillage adapté à ta carnation

D’une façon plus générale, connaître le sous-ton de sa peau permet aussi de savoir quelles couleurs mettront le mieux en valeur son teint, au niveau du maquillage comme de la couleur de cheveux et même des vêtements.

Les règles de bases sont les suivantes : si le sous-ton de ta peau est plutôt froid, opte pour des teintes froides. À l’inverse, si le sous-ton de ta peau est plutôt chaud, les teintes chaudes te mettront particulièrement en valeur. Si ton teint est entre les deux, donc neutre, c’est la fête : tout te va !

Et voilà, maintenant tu sais tout sur le fameux « sous-ton » de la peau ! Les erreurs de fond de teint, c’est fini !

À lire aussi : Les astuces pour bien choisir son blush