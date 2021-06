Je me suis parfois demandé combien d’hommes et de temps il faudrait pour remplir une piscine de sperme. Et quid des femmes fontaines ?

Mais là n’est pas notre sujet.

Derrière l’image dégueu que je viens de faire naître dans ton esprit se cache une interrogation qui, à défaut d’être très utile, me paraît tout à fait légitime : combien de fois un homme peut-il éjaculer en 24h ?

Le record d’éjaculation masculine en 24h

Preuve incontestable de la pertinence de ma question : je ne suis pas la seule à me la poser puisque le forum Reddit y consacre un thread en anglais.

Des hommes y racontent notamment leurs expériences d’éjaculations multiples, menées avec une rigueur toute scientifique pour tenter de déterminer leur « plafond éjaculatoire ».

Ainsi, un membre du forum se souvient :

« Le plus de fois que j’ai éjaculé en 24h devrait être 5 ou 6, quand j’avais la vingtaine. »

Un autre confesse s’être retrouvé à sec après 8 éjaculations et suppose qu’une bonne hydratation lui aurait sans doute permis de monter à 10 ou 15 fois, « qui sait… ».

À noter que, chez les gens munis d’un pénis, l’éjaculation ne coïncide pas toujours avec l’orgasme : on peut éjaculer sans jouir, et réciproquement.

La période réfractaire, un facteur important

Un facteur qui semble déterminant dans l’établissement d’un record d’éjaculation est la période réfractaire.

C’est le moment après l’éjaculation pendant lequel le pénis est trop sensible pour être touché et/ou que toute envie sexuelle disparaît : l’érection n’est plus possible.

Les femmes peuvent également connaitre ce phénomène après un orgasme.

La période réfractaire peut durer de quelques instants (la moyenne se situe à 30 minutes) à plusieurs jours, d’après l’urologue Jamin Brahmbhatt, cité par MEL Magazine.

Il explique que cela dépend de l’âge, du niveau d’excitation, des hormones et de la santé général de la personne qui trouve au bout du pénis :

« Après une activité sexuelle, le pénis devient mou car des signaux neuronaux lui indiquent de se détendre après l’effort fourni. Les niveaux de dopamine et de testostérone chutent. La prolactine (qui fait chuter la testostérone) augmente. Et ce changement hormonal semble être à l’origine de la période réfractaire. »

Eh ben tu vois, on en apprend des choses, et tout ça en partant d’une question chelou !

Jouir le plus de fois possible, est-ce bien raisonnable ?

L’urologue en conclut qu’un homme moyen pourrait certainement éjaculer 24 fois par jour, mais nuance le propos en précisant que cela deviendrait fatalement « douloureux et finirait par ne plus procurer aucun plaisir ».

Un utilisateur de Reddit confie d’ailleurs avoir mis son zizi dans un drôle d’état en testant ses limites :

« Mon record est de 14 fois en 48 heures. Ma bite était à vif mais mes testicules ne faisaient pas mal… »

Pour votre info, j’ai reçu récemment le mail d’une madmoiZelle qui se lance parfois « des défis quant au nombre d’orgasme qu’[elle peut] atteindre à la suite » :

« Mon record est aujourd’hui à 10 en moins d’un quart d’heure (pas peu fière la fille). »

Peu d’études existent sur l’éjaculation multiple ou l’orgasme multiple chez les hommes.

Ce chercheur qui s’est penché sur le sujet note en tout cas dans MEL Magazine que la quantité de sperme a tendance à s’amenuiser au fil des éjaculations consécutives.

Ça me complique le calcul pour la question de la piscine…

Et toi, combien de fois tu penses pouvoir jouir en 24h ?