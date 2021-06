Bonjour !



Alors autant faire des henné, utiliser d'une manière générale des produits naturels, bio, c'est tout à fait bien, autant j'ai un réel problème avec les box et les produits en mini quantité comme ceux que vous montrez dans cette vidéo... ça ne sert à rien de mettre des produits qui sont bons pour toi et la nature sur tes cheveux (ou ailleurs !) si les emballages ont demandés une énergie de ouf à la production et ne sont donc pas écolo !

Je pense que ça serait cool d'essayer de valoriser des produits écologiques dans leur entièreté en fait.



La bise !