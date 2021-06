— Mise à jour du 4 novembre 2019

Adieu mes économies, tous les produits de la collection de Noël de Too Faced sont enfin dispo…

La collection de Noël de Too Faced est dispo en exclusivité chez Sephora

Ready, set, go ! La collection tant attendue de la marque de maquillage Too Faced est sortie en exclusivité chez Sephora.

Mais quels produits valent le plus le coup dans cette collection ? Tu le sauras très bientôt parce que je te prépare une revue complète de tout ce que j’ai pu tester !

— Mise à jour du 23 octobre 2019

Tu sais ce qu’il y a de mieux qu’un mercredi d’automne ? Un mercredi d’automne pendant lequel Too Faced sort une de ses palettes les plus attendues de l’année !

La palette Gingerbread Extra Spicy de Too Faced est déjà disponible

Je t’en avais parlé dans l’article ci-dessous en te décrivant la collection de Noël 2019 de la marque, la star de cette année, c’est la toute nouvelle édition Extra Spicy de la palette Gingerbread.

Eh bien bonne nouvelle : elle est déjà disponible en exclusivité chez Sephora ! Elle coûte 49,90€ (comme les autres palettes Too Faced du même format).

Palette Gingerbread Extra Spicy, Too Faced, 49,90€

Avoue, cette journée est déjà 100% plus cool que prévu.

Peut-être que tu demandes si cette palette vaut vraiment le coup d’être achetée. Qui sait, peut-être que je te prépare une revue complète au sujet de cette palette ainsi que d’autres produits de la collection de Noël de Too Faced…

Je dis ça, je dis rien ! ;)

— Mise à jour du 11 septembre 2019

En termes de cosmétiques, je suis une victime des packagings, je n’ai pas peur de le dire. Mais pour une fois, je dois dire que j’ai une excuse.

La collection de Noël de Too Faced a été dévoilée, et je n’ai jamais eu aussi hâte d’être au 24 décembre !

Assieds-toi confortablement, prends un plaid et une bonne tasse de thé, et laisse-moi te parler de ces produits incroyables.

Les nouveautés Too Faced de Noël 2019 au pain d’épices

Comme depuis plusieurs années, le petit bonhomme de pain d’épices est un peu l’égérie de la collection de Noël de Too Faced.

Une fois encore, tu vas pouvoir retrouver tout un tas de produits d’une mignonnerie sans fin autour du thème du pain d’épices. Et il y en a encore plus que l’an dernier !

Le retour rouges à lèvres Melted Matte Gingerbread

J’ai été très peu surprise quand j’ai appris que les rouges à lèvres liquides Melted Matte allaient de nouveau être proposés en édition limitée dans les teintes Gingerbread Man et Gingerbread Girl.

Il faut dire qu’ils avaient cartonné l’année dernière ! Ne désespère pas si tu n’avais pas pu mettre la main dessus, Too Faced t’offre une seconde chance ! Chacun coûtera 20€.

Un bronzer et un rouge à lèvres au pain d’épices

C’est dans une adorable pochette en forme de bonhomme en pain d’épices que tu pourras retrouver deux nouveautés exclusives : un bronzer et un rouge à lèvres.

Tous deux ont des teintes plutôt chaudes et se présentent dans des packagings full size très choux. Le coffret coûtera 37€.

La palette Gingerbread rééditée dans une version extra spicy

Tu n’as pas pu passer à côté de la fameuse palette Gingerbread que Too Faced avait sorti l’an dernier.

Des teintes chaudes et gourmandes comme du pain d’épices, des textures ultra crémeuses… Sans parler du packaging, toujours plus régressif !

Il semblerait que la marque ait décidé de faire revivre cette palette, mais dans une édition inédite : la Gingerbread Extra Spicy ! Regarde-moi ces 18 teintes magnifiques…

Pour info, elle coûtera 47€ !

Une poudre corporelle scintillante parfaite pour les fêtes

Qu’ils sont forts, chez Too Faced… Ils ont bien compris que cet été, la grande mode était aux paillettes pour le corps. Et quelle meilleure période de l’année que Noël pour sortir ce type de produit ?

C’est donc une poudre scintillante pour corps qui rejoindra la collection de Noël de 2019 de Too Faced, à appliquer partout où tu veux briller de mille feux ! Compte 30€ pour cette nouveauté.

Les autres nouveautés exclusives de Too Faced pour Noël 2019

En plus des produits Gingerbread, d’autres nouveautés exclusives sont prévues pour Noël prochain chez Too Faced.

La mini-palette Hot Buttered Rum pour des looks faciles à emporter partout

L’une des nouveautés qui me hype le plus, c’est une nouvelle mini-palette de fards à paupières. Elle est au même format que la récemment sortie Shake Your Palm Palms, et coûtera 24€.

La Hot Buttered Rum comprendra 8 teintes de marron déclinées autour du rhum chaud. Aucune de ces teintes n’est absolument originale, mais je me vois tout à fait utiliser ce produit !

Le set de trois palettes Gingerbread Lane

Pour faire un joli cadeau (à quelqu’un d’autre ou à toi-même), Too Faced proposera cette année un set de trois petites palettes en forme de maison en pain d’épices.

Ce set fait partie de la collection Tutti Frutti, et chaque palette a une thématique comestible : Raspberry, Banana Cake, et Sugar Cookie !

Chacune contient 4 fards pour les yeux et un blush. Le set coûtera 32€.

Un set de mini-gloss ultra lumineux pour Noël

Comme le set de mini-Melted Matte Lipsticks avait super bien marché l’année dernière, Too Faced revient à la charge cette année avec un set de 4 mini-gloss super brillants et parfumés.

Cette édition limitée coûtera 24€.

L’immense coffret Christmas Cookie House Party

Le plus grand coffret de la collection de Noël de Too Faced est le Chistmas Cookie House Party.

Accroche-toi bien, il contiendra 3 palettes détachables : une de 3 fards pour le visage, une de 6 fards à paupières, et une de 20 fards à paupières.

Et c’est pas tout ! 3 produits iconiques en format voyage seront aussi de la Party : un mascara Better Than Sex, le rouge à lèvres liquide Gingerbread Man, et une base de fard à paupières Shadow Insurance !

Tout ça pour le prix de… 55€. Si c’est pas fou.

Ah, et fun fact : le fondateur de la marque, Jerrod Blandino, s’est représenté en bonhomme de pain d’épices sur le coffret !

Le coffret Let It Snow, Girl : tout ce dont tu as besoin pour Noël

Je finis cette catégorie des nouveautés exclusives avec le coffret Let It Snow, Girl.

Très complet lui aussi, il contient deux palettes pour le teint et une palette de 19 fards à paupières, toutes trois détachables. Un mini mascara Better Than Sex fera là aussi partie du coffret.

Tu pourras te procurer tout ça pour 45€ (et en bonus, le packaging tellement beau que ça me ferait du mal de la détacher).

Des coffrets de Noël à gogo chez Too Faced

On est d’accord, Too Faced a carrément craqué cette année !

Sache qu’en plus de tout ces nouveaux produits, la marque prévoit pour Noël un bon paquet de coffrets de produits déjà existants.

Ça peut être une super occasion de choper des produits un peu onéreux à des prix avantageux ! Je te conseille par exemple le coffret Another Year Of Great Sex qui contient 4 mascaras Better Than Sex et 2 eye-liners pour 70€ seulement.

À partager entre potes, ça revient à vraiment pas cher !

Je n’ai aucune information concernant la date de sortie de toute cette collection de Noël, mais connaissant Too Faced, elle devrait être disponible bien assez tôt !

J’attends tes impressions en commentaires !

– Mise à jour du 15 octobre 2018

Elle arrive au compte-goutte mais elle arrive, cette collection de noël !

Pour l’instant les rouges à lèvres Gingerbread Man et Gingerbread Girl sont disponibles en ligne. Pour la disponibilité en boutique ça sera au cas pas cas et n’hésite pas à appeler le Sephora le plus proche de chez toi ou à vérifier en ligne.

Il en va de même pour la palette Gingerbread Spice, disponible depuis ce matin mais qui se vend comme des petits pains.

Dans un registre plus fruité, le coffret Peach Tinsel est aussi dispo.

Je te tiens au jus des autres sorties…

– Article initialement publié le 18 septembre

J’adore la collection de Noël de Too Faced, c’est une des choses que j’attends toute l’année mais disons que la commercialiser en septembre, ça fait TÔT.

Des coffrets de Noël Too Faced qui font retomber en enfance

Pour moi Noël c’est la neige (bon ça n’arrive jamais à Paris), une atmosphère de liesse et l’odeur de la cannelle et du pain d’épices. J’ai donc l’impression que Jerrod Blandino, le directeur créatif de la marque est allé puiser dans mes souvenirs d’enfance pour imaginer cette collection.

Le coffret « Under the Christmas Tree » à glisser sous le sapin

Ça commence fort avec le petit coffret à 45€ constitué de trois petites palettes qui forment un sapin de Noël ainsi que d’un mini mascara Better Than Sex.

La première palette propose des highlighters et les deux autres sont des palettes d’ombres à paupières dont voici les swatches.

Suis-je actuellement un peu émue ? C’est possible…

Dream Queen : le coffret Noël Too Faced qui fait rêver

Ce coffret est une exclusivité Sephora et n’est pas disponible sur le site de Too Faced. Il contient l’habituelle grande palette de Noël avec des ombres à paupières, des blushs et des bronzers.

Il y a également un gloss, un mini mascara Better Than Sex et le spray fixant Hangover.

Les swatches sont qualitatifs et le tout t’aidera à réaliser un super make-up de fin d’année pour la tout de même coquette somme de 55€.

Meilleur que le sexe, un coffret pour une année entière de mascara

Le mascara Better Than Sex (postulat discutable) est un des produits stars de Too Faced et c’est pourquoi il a droit à son propre coffret. Lorsque tu le déplies, tu découvres 5 mascaras Better Than Sex en grand format qui sont censés constituer ton stock pour l’année.

Alors je ne sais pas si toi tu le manges, mais même me maquillant tous les jours, je n’ai besoin que de 2 mascaras ou 3 grand maximum. Jamais 5. Cependant ça peut faire un cadeau pour plusieurs copines car il coûte 60€ alors qu’un seul mascara en coûte 27.

Fais le calcul…

Des nouveautés qui sentent bon le pain d’épices

Toute une partie de cette collection est dédiée à une douceur de l’enfance dont la place est très importante dans la culture américaine : le bonhomme en pain d’épices.

La palette Gingerbread Spice : l’apothéose de la collection de Noël

Le clou du spectacle est quand même la superbe palette Gingerbread Spice qui me réchauffe le cœur rien que d’y penser car j’ai eu la chance de la voir en vrai !

Toutes les promesses sont tenues avec une palette au packaging régressif sans faire jouet, des couleurs pigmentées et originales et une délicieuse odeur de pain d’épices. Par ailleurs les swatches sont ma-gni-fiques aussi bien en photo qu’en vrai !

Elle coûte 47€.

Les rouges à lèvres

Avec ça, la marque ressort le rouge à lèvres Melted Matte couleur potiron « Gingerbread Man » dont les stocks ont fondu comme neige au soleil, l’année dernière.

Il est maintenant accompagné de sa « Gingerbread Girl », une nuance un peu plus sombre couleur brique. Ils coûtent chacun 20€ et sont déjà disponibles sur sephora.fr.

Il existe également un coffret de mini rouges à lèvres Melted Matte parfumés aux épices de Noël vendu pour 24€.

La collection Peach et autres cadeaux

La palette Tickled Peach, rappel de la collection Sweet Peach

La collection Peach va accueillir de nouveaux copains avec une petit palette d’ombres à paupières Tickled Peach à emporter partout et qui coûte 25€.

Les petits coffrets à glisser dans les chaussettes

Par-dessus ça, Too Faced a ajouté ce coffret Peach Tinsel contenant une houppette parfumée pleine d’highlighter couleur pêche et parfumée avec un rouge à lèvres crème nude (39€) .

Il y a également une décoration de sapin avec un mini mascara Better Than Sex (10€) ainsi que des crackers contenant les best-sellers de la marque (12 ou 14€).

Ah c’est trop beau, j’en peux plus et je trouve la collection de cette année bien plus aboutie que celle de l’année dernière ! Il nous faudra attendre le mois d’octobre pour voir toutes ces objets brillants dans nos boutiques Sephora !

Quel est ton avis sur la collection de Too Faced pour Noël 2018 ? Est-ce qu’il y a un élément de cette collection qui te fait kiffer plus que les autres ?

