Tu as dû en entendre parler, la youtubeuse Sananas a sorti une collection en collaboration avec Sephora il y a un peu moins de deux semaines !

Comme elle vient d’arriver dans pas mal de magasins en France, je me suis dit que ça te plairait que je te fasse une petite revue des différents produits, afin de te guider si tu hésitais à investir.

Les palettes de la collection Sananas X Sephora Collection

Je commence avec les palettes, parce que je m’imagine bien que c’est ce qui est le plus intéressant !

J’ai pu les tester toutes les deux, et le premier truc que je dois dire, c’est que j’ai été particulièrement impressionnée par la qualité des fards pour le prix.

En discutant avec Sanaa, que j’ai eu la chance de pouvoir interviewer, elle m’a expliqué à quel point il était crucial pour elle de créer des produits à petit prix :

« Je sais qu’aujourd’hui il y a énormément de produits, de collections, de plus en plus de collaborations, notamment à l’étranger et aux Etats-Unis. J’avais envie que nous aussi en France ont ait ça, et que ce soit accessible à tous et à toutes. (…) Ce même engouement, cette même excitation, mais à petit prix ! »

Alors, qu’est-ce que j’en pense de ces palettes ?

La grande palette Sananas X Sephora Collection

J’ai été immédiatement attirée par l’harmonie de couleurs de la plus grande palette. Pour rappel, elle coûte 24,99€. Composée à la fois de tons neutres et de teintes plus vibrantes, c’est une palette extrêmement versatile.

Le fait qu’il y ait un bon équilibre entre les fards mats et métalliques est également un bon point selon moi.

Voici des swatchs des fards, au cas où ça t’intéresserait :

Comme tu peux le voir, tous les fards sont bien pigmentés, même le beige et le noir.

Le seul qui m’a légèrement déçue est Oh My G !, l’irisé rosé du milieu, car il est un peu moins crémeux que les autres fards métalliques, même si le rendu sur la paupière reste joli.

À l’inverse, le fard mat Orange’kech m’a réellement surprise tellement il est à la fois pigmenté et crémeux.

Pour autant, je n’ai eu aucun mal à appliquer et travailler ces fards, mis à part le kaki qui était un peu difficile à estomper et dont la couleur ne correspondait pas vraiment à celle dans le pan lors de l’application.

Dans l’ensemble, je suis très contente de cette palette qui me permet de créer plein de looks différents. Pour l’instant, mes fards coups de cœur sont le vieux rose Mom et le violet vibrant Merci Beaucoup (que je te conseille d’appliquer au doigt).

Un challenge réussi pour Sanaa qui a passé du temps à leur confection :

« Je ne me suis jamais rendue compte à quel point créer un fard à paupière était difficile. Parce qu’il faut quand même que le fard soit pigmenté, il faut qu’il ne soit pas trop poudreux, il faut qu’il tienne toute la journée, il faut qu’il soit facile à appliquer, facile à estomper… Ça fait beaucoup de facteurs à prendre en compte, tout en respectant le challenge d’avoir une palette à petit prix ! »

La petite palette Sananas X Sephora Collection

Passons à la petite palette maintenant ! Je trouve ça très cool qu’elle ait décidé de créer une version plus petite pour les personnes qui ne sont pas intéressées par une palette de 18 fards.

« On a décidé de faire une petite et une grande palette, et un petit kit et un grand kit, de façon à répondre aux attentes de tout le monde en termes de budget, de couleurs, et d’envies. »

Cette petite palette contient donc 6 fards, dont 3 qui sont également présents dans la grande : Sandoré, Oh My G ! et Yummy. Elle coûte 14,99€.

Comme tu peux le voir, l’harmonie de cette petite palette est plutôt chaude, alors que la grande permet davantage de looks variés.

Avec celle-ci, il est un peu plus difficile de réaliser des maquillages très différents les uns des autres, mais à mon avis, pour quelqu’un qui ne se maquille pas beaucoup, c’est déjà une bonne quantité de fards.

Niveau qualité et facilité d’utilisation, je n’ai personnellement vu aucune différence avec la grande. En tout cas tous les fards fonctionnent bien ensemble.

Je suis également très contente que Sananas ait choisi de mettre un miroir même sur cette petite palette. Comme il s’agit d’un format idéal pour voyager, je trouve que ça la rend encore plus pratique.

« Pour moi c’était indispensable, je ne me voyais pas créer des palettes sans miroir. »

Les pinceaux de la collection Sananas X Sephora Collection

J’ai testé également les pinceaux de la collection Sananas X Sephora, d’abord avec les palettes de la même collection, puis avec les palettes que j’ai l’habitude d’utiliser pour cerner leur qualité.

Personnellement, j’en ai été très contente ! Tous les pinceaux sont très doux et sont bien pensés pour couvrir à peu près tous les besoins d’un maquillage complet.

Selon moi, il manque peut-être un pinceau dense pour appliquer le fond de teint liquide, mais comme Sananas a l’habitude d’utiliser une éponge, je comprends qu’il ne s’agisse pas pour elle d’un indispensable.

Je pense que le petit kit, qui coûte 34,99€ et contient 5 pinceaux, est amplement suffisant pour quelqu’un qui n’a pas l’habitude de se maquiller beaucoup.

Le grand kit de 14 pinceaux (dont les 5 du petit), à 69,99€, est bien entendu plus complet et peut faire peur en termes de quantité, mais j’ai réussi à trouver une utilisation pour chacun de ces pinceaux.

La plupart peuvent d’ailleurs avoir plusieurs usages, ce qui est un très bon point selon moi.

Sananas a fait une vidéo explicative à propos de ses pinceaux, n’hésite pas à aller la voir :

Je crois que mon préféré est le S3, qui est un pinceau pour bronzer assez précis et que je trouve assez unique. Moi, je m’en sers aussi pour appliquer le blush, et même avec les textures crème, il est top !

Et très gros plus concernant le grand kit : le boîtier de voyage qui se transforme en deux pots à pinceaux. Franchement, c’est dans ce genre de détails qu’on sent que Sanaa a de l’expérience !

Pour qui est faite cette collection Sananas X Sephora Collection ?

Peut-être que ces produits te font envie mais que tu n’es pas sûre qu’ils soient faits pour toi. Quand j’ai demandé à Sanaa à qui s’adressait cette collection, voici ce qu’elle m’a répondu :

« Elle s’adresse à tout le monde, et comme je le disais, ça a été l’un de nos objectifs, de créer des palettes qui vont pouvoir plaire à tout le monde. Autant aux personnes qui ne se maquillent pas trop (…), que celles qui adorent s’amuser avec le make up. (…) Le petit kit et la petite palette sont parfaits pour les personnes qui ne sont pas très make up mais aiment bien se faire une petite beauté de temps en temps. »

Mais si cette collection t’intéresse, il va falloir faire vite parce qu’il s’agit d’une collection limitée, et la plupart des produits sont déjà out of stock sur le site de Sephora !

Tu peux donc courir en magasin : la liste des magasins où les produits sont en vente est disponible dans la story Instagram dédiée à la collection de Sephora France.

En tout cas si ce type d’article revue te plaît, fais-le moi savoir en commentaires ! Et si ça te plairait que je te propose des tutos (Pinterest ou YouTube) avec les palettes, dis-le moi également !

