View this post on Instagram

Texte que j’ai traduit de @carlaaajane, merci @ellemady de nous l’avoir partagé.⠀ ⠀ « À la personne qui utilise des pailles en métal pour sauver les poissons mais qui consomme des animaux, j’aimerais dire merci. À la personne qui est végane mais qui n’est pas consciente des problèmes des sans-abri, merci. Aux activistes pour le climat qui ne sont pas attentifs à la fast fashion, merci. À la fille qui donne ses vêtements aux personnes qui en ont besoin mais qui n’est pas éduquée au sujet du trafic sexuel, merci. Au mec qui ramasse des déchets en rentrant chez lui mais qui n’est pas bien informé sur le taux de suicide chez les hommes, merci. Aux personnes qui se battent contre les courses de chevaux mais qui sont aveugles à la cruauté de l’industrie laitière, merci. À l’instagrammeur ou instagrammeuse positive qui ne cultive pas une vie sans plastique, merci. Aux grands-parents qui s’engagent auprès des enfants malades mais qui ne sont pas à jour sur les problèmes de racisme et d’homophobie, merci. Aux étudiants qui s'insurgent face au harcèlement scolaire mais qui ne sont pas au point sur la violence conjugale, merci.⠀ ⠀ Aux activistes pour la paix, aux féministes, à ceux qui adoptent les chiens errants, aux professeurs, volontaires, donneurs, aux personnes qui agissent et à celles qui croient, je dis merci.⠀ ⠀ Nous suivons tous et toutes un chemin différent et nous voyons tous les choses d’un œil différent. Les problématiques du monde qui te passionnent ne sont pas toujours ce que les autres essayent de changer… et c’est pas grave !⠀ Ce n’est pas la responsabilité de tout le monde de sauver chaque part du monde mais c’est la responsabilité de tout le monde de dire merci à chaque personne qui fait SA part. ⠀ Ne critique pas, apprécie. Ne juge pas, éduque. Nous faisons tous de notre mieux. Merci. »⠀ ⠀ Design via @_grangerthings⠀ ⠀ #madmoizellearmy #world #peace #feminism #ecologie #zerowaste #lgbt #gratitude #education