Club Parfaite est une nouvelle marque française de maillots de bain, qui ne cache pas les vergetures de ses mannequins, ni leur cellulite. Ça fait du bien !

Mise à jour du 8 juillet 2019

De nouvelles tailles sont disponibles chez Club Parfaite ! Si au début la marque se lançait tout juste et offrait un panel de taille allant du 34 jusqu’au 42, deux tailles viennent aujourd’hui s’ajouter.

Club Parfaite élargit son panel de tailles

Il y a quelques mois, je te présentais cette marque décomplexante et made in France, qui proposait des maillots de bain allant jusqu’au 42.

Mais ça y est, depuis le mois dernier la marque a pu rajouter deux nouvelles tailles et propose désormais du 44 et du 46.

https://www.instagram.com/p/By-JwlQCcan/?utm_source=ig_embed

On peut probablement s’attendre à ce que de nouvelles tailles s’ajoutent petit à petit, en même temps que la marque grandira ! Et ça, ce sera possible avec ton soutien.

Alors, est-ce que tu as déjà trouvé ton maillot Club Parfaite pour l’été ?

Initialement publié le 18 avril 2019

En partenariat avec Club Parfaite (notre Manifeste)

Club Parfaite est une nouvelle marque de maillots en pleine campagne de crowdfunding. C’est-à-dire qu’elle a encore besoin d’un peu de soutien pour se lancer dans le grand bain (tu l’as ?).

Si je t’en parle, c’est parce que cette marque mérite d’être soutenue !

Club Parfaite et sa communication body positive

Club Parfaite a son Ulule sur lequel tu peux te rendre dès maintenant pour la soutenir. Et voici de quoi te donner envie…

Club Parfaite est une marque de maillots de bain body positive avec un panel de taille intéressant pour un début : du XS au XL, c’est-à-dire du 34 au 42 et du bonnet A au bonnet E.

Les photos ne sont pas retouchées, et la marque veut accompagner les femmes pour qu’elles se sentent belles autant dans leur maillot de bain que dans leur peau.

Les maillots de bain made in France de Club Parfaite

Dans cette première collection Essentiels, toutes sortes de formes de maillots sont proposées et portées par tous types de silhouettes.

Brassière, triangle, décolleté échancré, une pièce, strings taille haute, tanga, shorty, modèles plus sportifs… Il y a le choix, les coloris sont variés !

La marque est aussi 100% made in France, les maillots de bain en série limitée sont conçus dans des ateliers respectant la législation autour des conditions de travail.

Le prix suit l’engagement : un ensemble, par exemple, coûte 189€ (les frais de port sont gratuits en France métropolitaine) mais tu peux bénéficier de -20% le temps de la campagne Ulule !

Mais c’est bien ce que coûte réellement un maillot de bain de qualité, tant en raison de sa résistance que de tout le processus de fabrication qu’il y a derrière, que ce soit au niveau de la main-d’œuvre ou des matières utilisées.

Par exemple, ici 46% du prix correspond à la fabrication, 10% à la mise au point du produit, 5% correspondant à la matière première et 3% au packaging.

Retrouve Club Parfaite sur les réseaux sociaux

De plus amples informations s’offrent à toi sur le site officiel de la marque ! Sur lequel les pièces seront bientôt mises en vente.

Tu peux retrouver Club Parfaite sur Instagram, où les photos sont décomplexées et rafraîchissantes !

https://www.instagram.com/p/BvetL06hH4s/

https://www.instagram.com/p/Bv4WeWgjZ1e/

Mais aussi sur Facebook, où tu peux suivre toutes les actualités liées au lancement de la marque.

J’écris cet article avec une grande joie, comme à chaque fois que j’ai une bonne nouvelle à t’annoncer en terme d’évolution dans l’industrie de la mode.

J’espère que de plus en plus de marques aux engagements similaires à ceux de Club Parfaite vont continuer d’émerger !

Alors, vas-tu soutenir Club Parfaite ?

À lire aussi : Monki sort de très jolis maillots créés avec des matières recyclées