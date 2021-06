Entre deux profs qui puent de la gueule et le soleil qui recommence à se coucher après le goûter, la rentrée a quand même du bon.

Un tout nouvel épisode de Close Up vient d’être mis en ligne sur YouTube et inaugure une deuxième saison qui va ensoleiller ton automne !

Close Up, la web-série des meufs de la vraie vie

Tu as peut-être découvert Close Up l’année dernière sur madmoiZelle, dont nombre de rédactrices sont tombées en amour.

Portée par deux jeunes actrices, Zoé Marchal et Faustine Koziel, cette web-série réalisée par Florent Koziel (oui, c’est le frère de Faustine) a rassemblé des millions de spectateurs et spectatrices sur YouTube avec les histoires touchantes et drôles de deux amies comme toi et moi.

La saison 2 de Close Up à voir sur YouTube

L’homosexualité, l’amitié, le sexe, la dépression, les applis de rencontres… Les épisodes courts de Close Up abordent une grande variété de thèmes avec un regard réaliste et souvent hilarant qui devrait faire écho à ton quotidien.

Le premier épisode de la saison 2 vient juste de sortir et il met en scène les deux comparses dans une recherche d’appart à laquelle les étudiantes ne manqueront pas de s’identifier.

Tous les stratagèmes sont bons pour dénicher une colocation sans que le proprio imagine les orgies qui s’y tiendront à coup sûr… Mais le plan de Zoé et Faustine ne se déroule pas comme prévu !

Retrouve l’intégralité de la web série sur YouTube en cliquant ici. Tu peux aussi suivre les actus de Close Up sur Facebook et sur Instagram.

