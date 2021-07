Faol a dit : Ca me rappelle étrangement les pays qui mettent "démocratique" dans leur nom...

Edit : et moi ce qui me saute aux yeux sur la courbe d'évolution de la masse glaciaire du Groënland, c'est l'ENORME décrochage négatif des valeurs de 2011 en terme de fonte des glaces par rapport à la moyenne, clairement on n'a pas la même interprétation... Je n'ai cliqué sur aucun lien transmis par notre cher.e amateurice de théorie du complot pour éviter aux sites une trop grande notoriété, mais je tiens quand même à souligner que j'ai beaucoup ri quand j'ai vu que le nom d'un des sites était "realclimatescience"Ca me rappelle étrangement les pays qui mettent "démocratique" dans leur nom...Edit : et moi ce qui me saute aux yeux sur la courbe d'évolution de la masse glaciaire du Groënland, c'est l'ENORME décrochage négatif des valeurs de 2011 en terme de fonte des glaces par rapport à la moyenne, clairement on n'a pas la même interprétation... Cliquez pour agrandir...

Alors comme ça vous n’allez pas voir les sites que je mets en lien, c’est votre droit, mais alors ne portez pas de jugement sur ce dont vous n’avez pas pris connaissance comme le site "realclimatescience" .Ce site fait essentiellement des observations, actuelles et sur ce qui s’est produit dans le passé, ce qui est une démarche scientifique normale.Or ces observations montrent la fausseté des prévisions qu’on nous sert depuis plus de 35 ans à partir d’une théorie par ailleurs fortement contestable et contestée.Théorie à laquelle ses auteurs, les politiques du GIEC tentent sans succès de faire coller la réalité. Cette démarche est l’inverse d’une démarche scientifique.Moi c’est cela qui me fait rigoler … ou pleurer selon les moments.Quant à l’évolution de la masse glacière au Groenland :Oui, il y a eu un décrochage en 2011-2012.Et alors ? vous êtes ce ceux qui croient que tout doit être figé d’une année sur l’autre ? qui croient qu’il y a quelque part une régulation automatique comme le thermostat chez nous qui peut régler la température de la maison ? Bien sur que non ! ça n’existe pas ! la météo, le climat ont toujours varié au cours des siècles, un peu comme actuellement, mais souvent bien plus. Le Groenland (non qui signifie terre verte) a été jadis bien moins couvert de glace qu’actuellement, il y a eu des cultures, abandonnées quand le froid est revenu. Il y a des cycles naturels, l’activité humaine n’y est pour rien.Allez donc sur le site officiel danois.Attendez que tout la page soit chargée et en haut cliquez sur l’onglet Acc.Vous retrouvez sous la carte du Groenland la courbe rouge de 2011-2012 qui est l’année record de perte de masse de glace et la courbe bleu actuelle.On peut visualiser les anciennes courbes, par exemple :Descendez un peu et dans le champ Date, rentrez 31/08/2017. Validez (deux fois) et attendez quelques secondes.Vous obtenez toujours la même courbe rouge, mais aussi la bleue de 2016-2017, qui est au dessus de zone grise qui représente toutes les variations entre 1981 et 2010, la courbe grise étant la moyenne.Eh oui, la masse de glace fluctue en fonction des conditions de chaque année, mais visiblement, aucune accélération, aucune perte irrémédiable, voilà des années qu’on reste dans le même champ de valeurs. A noter qu’à chaque fois que la courbe est un peu basse on en parle dans les médias. Jamais quand elle est au plus haut.Résultat les gens entendent toujours la même musique : le Groenland perd sa glace qui fond, avec en plus le petit couplet sur le réchauffement climatique. Cette méthode n’est ni plus ni moins que de la manipulation, voire carrément du lavage de cerveau.Il y a toujours eu par le passé des périodes chaudes, froides, sèches, humides, des phénomènes météo extrêmes … c’est normal ! Mais une information sélective veut nous faire croire que ce n’est pas normal.Oui, ce qu’on appelle en français le vêlage, c’est à dire la partie du glacier qui vient se jeter dans la mer n’est pas prise en compte, et c’est tout à fait logique vu que c’est la vie normale du glacier. Le glacier s’avance sur la mer, donc augmente son volume. C’est ce même volume qui se détache, donc bilan nul.C’est pour cela que les courbes ne représentent que la balance entre le volume acquis par les précipitations et le volume qui fond à cause de la hausse des températures qui sont positives en été sur une partie du Groenland, ce qui est tout à fait normal.Vous pouvez voir les températures au Groenland ici :L’évolution des températures dans le cercle arctique au delà du 80° parallèle ici :Vous pouvez remonter jusqu’en 1958.