Inspirée par Françoise Hardy, Gainsbourg, Michel Legrand ou encore Paul McCartney, Clara Luciani s’est imposée sur la scène musicale française avec sa frange brune et son album à la couverture orange, Sainte-Victoire.

Aujourd’hui, la réédition de Sainte-Victoire pointe le bout de son nez sa frange, avec 5 nouveaux titres et pour l’occasion, la chanteuse sort le clip de Ma Sœur !

Ma Sœur de Clara Luciana : le clip est là !

J’adore Clara Luciani depuis un petit bout de temps, mais la sortie du clip de Ma Sœur a été un déclic pour moi : il fallait que j’en parle sur mad !

En effet, ce titre évoque un concept qui ne peut que te parler : la sororité.

Que tu aies une sœur biologique ou pas, tu seras concernée par ce clip entrainant qui met en lumière la force de l’union des femmes entre elles.

La chanteuse a voulu élever cette chanson au rang d’hymne à la sororité.

À toutes les sœurs, celles avec qui on est liées par le sang et celles que plus tard on se choisit

Cet hymne me donne beaucoup de joie et surtout l’envie de soutenir toutes les meufs de mon entourage encore 10 fois plus !

Clara Luciani, c’est une artiste que j’écoute avec ma mère, avec mes cousines ou encore mes amies. Cet engagement de l’artiste résonne donc beaucoup pour moi.

Les nouveautés de Sainte-Victoire

10 jours après la sortie de la surprenante reprise de La chanson de Delphine, composée par Michel Legrand pour la comédie musicale Les Demoiselles de Rochefort avec Vladimir Cauchemar, Clara Luciani ajoute 5 nouveaux titres à son album.

Sainte-Victoire, c’est l’album de la bataille gagnée par Clara Luciani.

Si dans son premier EP, les quatre chansons avaient été écrites en convalescence d’une rupture amoureuse où elle apparaissait en « pleureuse italienne », « triste à crever », dans cet album Sainte-Victoire, elle se montre forte comme « une grenade victorieuse » !

Dans la réédition, tu vas pouvoir découvrir les titres Allo, Emanuelle et Cette Chanson qui accompagnent La chanson de Delphine et Ma Sœur.

Tu peux te procurer l’album de Clara Luciani ici !

Et toi, ce titre sur la sororité, il t’inspire quoi ?