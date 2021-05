J’ai fait 7 années de latin, tu le savais ?

Pas par passion pour les versions et les déclinaisons (qui pour me donner, à chaud comme ça là, le datif pluriel de la première déclinaison ?) (non mais… revenez, je plaisante !), mais parce que j’ai eu des profs incroyables.

Circé, Didon, Médée… figures iconiques de mes années de latin

Au lieu de se limiter à nous faire traduire des lignes et de lignes de textes, elles nous apprenaient à donner vie au récit, et nous faisaient voyager dans des mythes, retraçant l’histoire de valeureux héros, d’empereurs fous et de femmes de pouvoir.

J’ai été bercée par les légendes de femmes dont le sens du drama, le sel et les décisions courageuses ou complètement démesurées ont marqué l’histoire.

C’était. Le. Pied.

Du coup je te laisse imaginer ma joie quand j’ai appris que HBO allait peut-être adapter l’histoire de Circé en série !

Circé, prochaine série signée HBO ?

Pour l’instant ce n’est qu’une rumeur mais je compte bien garder un œil alerte dessus. Je suis prête à saute de joie à tout moment.

D’après ce qu’il se raconte dans les tuyaux, la série serait adaptée du roman Circé de Madeline Miller.

L’autrice y réinvente les histoires de la déesse, son passage de nymphe un peu étrange à impressionnante sorcière, capable de se battre contre les Dieux, les titans et les monstres…

L’occasion de croiser à nouveau des personnages connus de la mythologie comme Ulysse, Icare, Medée ou le Minotaure.

Si ça donne pas envie ça !

Rick Jaffa et Amanda Silver (La Planète des Singes, Jurassic World) seraient chargés de développer et d’écrire la série. Le duo a déjà travaillé ensemble sur le live-action Mulan qui sortira le 4 mars 2020.

Voici ce que Sarah Aubrey, responsable du contenu original sur HBO Max, avait à dire sur le sujet d’après Collider :

« Circé raconte une histoire épique mêlant amour, deuil, tragédie et conflits entre immortels, le tout vu à travers les yeux d’une femme féroce. J’admire le travail de Rick et Amanda depuis longtemps, notamment leur capacité à construire des mondes imaginaires épiques tout en créant des personnages avec de vraies émotions. »

Si la série est vraiment produite ça s’annonce incroyable !

Ça te tenterait toi, une série sur Circé ?

