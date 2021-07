Publié le 30 juin 2019

Pour te simplifier la vie, je t’ai fait une sélection de cinq séries dont les épisodes durent moins de 30min disponibles sur Amazon Prime.

Parfait pour te réveiller en douceur dans le bus ou faire une pause entre deux exercices de physique quantique !

Sélection garantie 100% humour.

The Office, grand classique des sitcoms

Ce faux documentaire (mockumentary) raconte le quotidien d’un groupe d’employés de bureau dans une fabrique de papier en Pennsylvanie. Michael, le responsable régional, pense être le mec le plus drôle du bureau. Il ne se doute pas que ses employés le tolèrent uniquement parce que c’est lui qui signe les chèques. S’efforçant de paraître cool et apprécié de tous, Michael est en fait perçu comme étant pathétique…

Lancée en 2005, la version américaine de The Office est devenue un classique parmi les sitcoms, et une source inépuisable de gifs et de memes !

Elle a permis d’exploiter le capital humoristique de comédiens et comédiennes pas forcément connues comme Steve Carell, qui joue le boss ringard, John Krasinski, et plus tard Ellie Kemper.

L’intégralité des 9 saisons est disponible sur Amazon Prime.

Fleabag, l’humour anglais dans toute sa splendeur

Le quotidien à la fois drôle et touchant de Fleabag, une femme à la répartie cinglante, portée sur le sexe, en colère et assaillie par le deuil, qui fait ce qu’elle peut pour survivre à la vie moderne londonienne.

Derrière cette série anglaise à l’humour décapant (une série anglaise, quoi…) se trouve Phoebe Waller-Bridge.

Suite à un pari lancé par un ami, la comédienne, productrice et scénariste imagine une pièce racontant les (més)aventures de Fleabag, qu’elle interprète également.

La pièce est ensuite déclinée pour la TV et les 6 épisodes de la saison 1 sont diffusés en 2016.

Comme The Office, Fleabag est une spécialiste des regards caméra, ressort humoristique prenant à parti le public.

La saison 2 est dès à présent dispo sur Amazon Prime.

Fleabag a eu tellement de succès outre-manche que Canal+ l’a adaptée en version française. Renommée Mouche, la série s’offre Camille Cottin dans le premier rôle.

The Big Bang Theory, à consommer sans modération

Leonard et Sheldon pourraient vous dire tout ce que vous voudriez savoir à propos de la physique quantique. Mais ils seraient bien incapables de vous expliquer quoi que ce soit sur la vie « réelle », le quotidien ou les relations humaines… Tout va changer avec l’arrivée de Penny, leur voisine.

Je t’en parlais le mois dernier : The Big Bang Theory a fait ses adieux au petit écran dans un double épisode émouvant.

Si tu ne l’as pas encore vue ou si tu es déjà entrée dans la phase de nostalgie, tu pourras retrouver les 10 premières saisons des aventures de Sheldon, Leonard, Penny et tous leurs amis sur la plateforme de streaming d’Amazon.

Bazinga !

Adventure Time, la série d’animation sous acide

Dans un monde fantastique et surnaturel, un garçon nommé Finn et son meilleur ami Jake, un chien magique, vivent des aventures drôles, déjantées et surréalistes.

La série d’animation complètement allumée s’est conclue en 2018 après 10 saisons et un total de 283 épisodes, initialement diffusés sur la plateforme Cartoon Network.

Pendant près de 10 ans, Finn, Jake et tous leurs amis ou ennemis ont vécu des aventures sans queue ni tête, dans un univers post-apocalyptique aux couleurs et aux formes changeantes (la drogue c’est mal les enfants).

Aujourd’hui, Amazon Prime te propose de découvrir ou redécouvrir les 26 épisodes de la saison 1 ! Enjoy !

L’info en plus : Rebecca Sugar, la créatrice de Steven Univers, autre show d’animation diffusé sur Cartoon Network, a également écrit la plupart des musiques de la série !

Une Nounou d’Enfer, quand la nostalgie frappe à ta porte

Le jour où Fran Fine débarque chez Maxwell Sheffield, c’est un véritable tourbillon qui emporte toute la monotonie de la maison. Ancienne représentante en cosmétiques, elle va désormais s’occuper des enfants de M. Sheffield et devenir une « nounou d’enfer » !

Oui, cette sélection de séries en format court est constituée à 80% de show terminés, et risque donc de jouer avec ta corde « nostalgie ».

Mais aucune de celles citées précédemment ne te ramènera aussi bien à tes jeunes années qu’Une Nounou d’Enfer !

Comment oublier les tenues tape-à-l’œil et SO années 90 de Fran ou les vannes surpuissantes de Niles, le maître d’hôtel et roi du sarcasme ?

J’les aime putain

Tout, du générique jusqu’à la grand-mère de Fran, est culte dans Une Nounou d’Enfer ! Et la bonne nouvelle c’est que les 6 saisons sont maintenant disponibles sur Amazon Prime.

Plus qu’une chose à te conseiller : t’abonner à Amazon Prime pour profiter de ce petit bijou d’humour sans retenue !

Et me conseiller dans les commentaires tes séries pas trop longues favorites bien sûr ♥