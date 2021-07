Oui l’été est là ! Les journées se rallongent, le temps se réchauffe et tout ça me donne envie de m’étendre dans l’herbe et de regarder les étoiles. Ou simplement un bon film.

Que tu sois de Paris, Lyon, Marseille, Toulouse ou Bordeaux, voici les bons plans pour profiter d’une séance ciné pas comme les autres !

Paris, capitale du cinéma plein air

Rendez-vous au parc de La Villette…

Plus besoin de le présenter : le cinéma en plein air de la Villette ramène chaque année des milliers de spectateurs.

L’édition 2019 débutera le mercredi 17 juillet avec Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, et se clôturera le dimanche 18 août avec Blade Runner de Ridley Scott.

Entre les deux, les Parisiennes et Parisiens pourront profiter de plus de 20 projections, confortablement assis dans l’herbe du parc.

En juillet :

Mercredi 17 : Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve

Jeudi 18 : Arte fait son karaoké

Vendredi 19 : Demain de Cyril Dion, Mélanie Laurent

Samedi 20 (journée Ciné kids) : Ponyo sur la falaise (VF) de Hayao Miyazaki

Dimanche 21 : Jeremiah Johnson de Sydney Pollack

Mercredi 24 : Petit Paysan de Hubert Charuel

Jeudi 25 : La Tortue rouge de Michael Dudok de Wit

Vendredi 26 : Her de Spike Jonze

Samedi 27 : Avant que de tout perdre de Xavier Legrand et Bienvenue à Gattaca d’Andrew Niccol

Dimanche 28 : Les Temps modernes de Charlie Chaplin

Mercredi 31 : La Fille du 14 juillet d’Antonin Peretjako

En août :

Jeudi 1er : Captain Fantastic de Matt Ross

Vendredi 2 : Snowpiercer, le Transperceneige de Bong Joon-Ho

Samedi 3 : La Fugue de Jean-Bernard Marlin et Wall-E d’Andrew Stanton

Dimanche 4 : Et au milieu coule une rivière de Robert Redford

Mercredi 7 : Le Congrès d’Ari Folman

Jeudi 8 : Oslo 31 août de Joachim Trier

Vendredi 9 : L’Île aux chiens de Wes Anderson

Samedi 10 : Corps perdu de Lukas Dhont et Ready Player One de Steven Spielberg

Dimanche 11 : Horizons perdus de Frank Capra

Mercredi 14 : Les Glaneurs et la glaneuse d’Agnès Varda

Jeudi 15 : Erin Brockovich, seule contre tous de Steven Soderbergh

Vendredi 16 : Le Fils de l’homme d’Alfonso Cuaron

Samedi 17 : Je sens le beat qui monte en moi de Yann Le Quellec et Under the skin de Jonathan Glazer

Dimanche 18 : Blade Runner – Ridley Scott

… Ou à la Machine du Moulin Rouge

Pour varier les plaisirs, les plus curieux pourront se rendre au Bar à bulles de la Machine du Moulin Rouge, où pas moins de 10 films seront projetés en plein air tous les mercredis entre le 10 juillet et le 11 septembre.

Le choix des films ne s’est pas fait au hasard mais avec une volonté de présenter 50% de réalisateurs et 50% de réalisatrices !

Au programme, donc :

10 juillet : Le Bonheur d’Agnès Varda

17 juillet : Adaptation de Spike Jonze

24 juillet : Steak de Quentin Dupieux

31 juillet : Wanda de Barbara Loden

7 août : Bottle Rocket de Wes Anderson

14 août : SuperBad de Greg Mottola

21 août : Les Garçons de Fengkuei de Hou Hsiao-Hsien

28 août : Everyone Else de Maren Ade

04 septembre : Songs my brother taught me de Chloé Zhao

11 septembre : Moi, toi et tous les autres de Miranda July

Alors les Parisiennes, ça vous tente ?

Lyon, cinéma plein air dans la ville des Lumières

L’Été en Cinémascope

Pardon ?? « Les projections en plein air devant l’Institut Lumière » appartiendraient en fait à un festival nommé « L’Été en Cinémascope » ?

Quelle mauvaise Lyonnaise je fais…

L’année dernière j’ai assisté à la projection de Thelma et Louise, et je garde un excellent souvenir du film et de l’expérience !

Pour celles et ceux dont ce sera la première fois : n’hésitez pas à prendre un plaid ET un coussin. 2h les fesses dans la poussière de la place Ambroise-Courtois pourraient entacher vos souvenirs.

La nouvelle édition du festival a déjà commencé avec Captain Fantastic de Matt Ross et Moi, Daniel Blake de Ken Loach, mais se poursuivra les mardis soir jusqu’au 27 août, avec au programme :

9 juillet : Cléo de 5 à 7 d’Agnès Varda

16 juillet : Divorce à l’Italienne de Pietro Germi

23 juillet : L’Homme qui tua Liberty Valance de John Ford

13 août : Jurassic World: Fallen Kingdom de J.A. Bayona

20 août : L’Aventure, c’est l’aventure de Claude Lelouch

27 août : BlacKkKlansman : J’ai infiltré le Ku Klux Klan de Spike Lee

Festival sous les étoiles

Moins connu, mais avec de tout aussi bons films à l’affiche, le « Festival sous les étoiles » qui se déroulera du 15 au 18 juillet place de l’Abbaye d’Ainay, propose cette année une sélection sous le thème « hôtel ».

Lundi 15 juillet : Barton Fink de Ethan et Joel Coen

Mardi 16 juillet : 2046 de Wong Kar-Wai

Mercredi 17 juillet : Youth de Paolo Sorrentino

Jeudi 18 juillet : Lost in translation de Sofia Coppola

Vous en dites quoi les Lyonnaises ?

Marseille, un ciné plein air près de la mer

Cette année Marseille accueille la 24ème édition de son festival Ciné en plein air. Comme d’habitude les séances sont gratuites et accessibles à tous, réparties sur une quinzaine de sites.

De juillet à septembre les cinéphiles de la cité phocéenne pourront profiter d’une vingtaine de films sélectionnés avec amour.

Juillet

Mercredi 10 : Soyez sympas, rembobinez de Michel Gondry

Jeudi 11 : Carmen de Francesco Rosi

Vendredi 12 : Ciné-concert En Rade d’Alberto Cavalcanti

Samedi 13 : Comme des garçons de Julien Hallard

Mercredi 17 : Une vie de chat de Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli

Samedi 20 : Phantom Thread de Paul Thomas Anderson

Vendredi 26 : La tortue rouge de Michael Dudok de Wit

Samedi 27 : Pierrot le fou de Jean-Luc Godard

Mardi 30 : Le Festin de Babette de Gabriel Axel

Mercredi 31 : Parvana de Nora Twomey

Août

Mercredi 14 : L’île aux chiens de Wes Anderson

Jeudi 15 : King Kong de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack

Vendredi 16 : Jusqu’au bout du monde de Wim Wenders

Samedi 17 : Soirée courts et moyen métrages Territory d’Eleanor Mortimer The Reflection of Power de Mihai Grecu Lisboa Orchestra de Guillaume Delaperrière Un transport en commun de Dyana Gaye

Jeudi 22 : En attendant le bonheur d’Abderrahmane Sissako

Samedi 24 : La Ruée vers l’or de Charles Chaplin

Mardi 27 : L’Aile ou la cuisse de Claude Zidi

Vendredi 30 : Où est la maison de mon ami ? d’Abbas Kiarostami

Samedi 31 : Volver de Pedro Almodóvar

Septembre

Vendredi 6 : Croc Blanc de Alexandre Espigares

Vendredi 13 : Qui veut la peau de Roger Rabbit ? de Robert Zemeckis

Vendredi 20 : La Jeune fille sans mains de Sébastien Laudenbach

Samedi 21 : Satyricon de Federico Fellini

Vendredi 27 : Leviathan de Lucien Castaing-Taylor et Verena Paravel

Pour plus d’informations sur les horaires et lieux de projection, je t’invite à te rendre sur le site dédié et à télécharger le programme.

Toulouse : projections plein air à la Cinémathèque

Pour sa 15ème édition de cinéma en plein air, la Cinémathèque de Toulouse propose une quarantaine de films pour petits et grands, à découvrir sur l’écran installé sur la façade du bâtiment entre le 5 juillet et le 24 août.

En déboursant 7,50€, Toulousains et Toulousaines pourront ainsi profiter de grands classiques comme Les Lumières de la ville, À bout de souffle, Gravity, Psychose, Les Aventures de Rabbi Jacob, Chantons Sous La Pluie, Usual Suspects, Ratatouille, Dirty Dancing, Thelma et Louise, et bien d’autres !

Le programme complet est disponible sur le site de la Cinémathèque.

Bordeaux, un été fait de ciné plein-air et de musique

Le festival international du Film indépendant « saison chaude »

Pour cette édition 2019, le Festival International du Film Indépendant Bordelais (ou FIFIB de son petit nom) a prévu un été muy caliente.

Durant tout le mois de juillet et avec une séance en août, Bordelais et Bordelaises pourront faire monter la température avec des films chauds (et parfois érotiques !), projetés en plein air à différents points le long de la rive droite.

Au programme :

Jeudi 11 juillet : La nuit nous appartient de James Gray

Jeudi 18 juillet : Showgirls de Paul Verhoeven

Vendredi 19 juillet : Magic Mike de Steven Soderbergh

Mercredi 24 juillet : Skate Kitchen de Crystal Moselle

Jeudi 29 août : Thelma et Louise de Ridley Scott

Plus d’infos sur l’évènement Facebook FIFIB Saison Chaude 2019 / Cinéma & musique en bords de Garonne.

L’été de Musical Écran : cinéma plein air et DJ-set

Quoi de mieux que s’en mettre plein les yeux avec un bon film ? S’en mettre plein les yeux ET plein les oreilles.

C’est le défit que veut relever Musical Ecran, festival de documentaires musicaux qui te propose durant le mois de juillet trois projections plein air précédées de dj-set.

Jeudi 11 : Sugar Man documentaire de Malik Bendjelloul, qui retrace le destin du chanteur Sixto Rodriguez

Dimanche 21 : The Amazing Nina Simone documentaire de Jeff L. Lieberman

Jeudi 25 : MATANGI / MAYA / M.I.A. réalisé par Steve Loveridge, une « immersion fulgurante dans la vie d’une artiste-phénomène et d’un personnage flamboyant et conflictuel »

Toutes les infos sont disponibles sur leur page Facebook.

Pour celles qui préfèrent un été plus soft mais toujours en musique, L’étoile-cinéma de Saint-Medard-en-Jalles, tout près de Bordeaux, projettera en plein air Le Roi Lion live action à 22H30 le 17 juillet, jour de sa sortie.

Bel été à toutes les fans du 7ème art !

