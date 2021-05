Savini a dit : Le genre de truc qui me file des desquamations et démangeaisons Cliquez pour agrandir...

Idem, et même en en utilisant peu et en brossant vraiment attentivement derrière... Ca me gratte dans la demi-heure qui suit...J'en utilisais quand même de temps en temps en visant le shampoing hebdomadaire pour essayer de ne pas abîmer mes cheveux en les lavant trop. Résultat ça a fini par me bousiller les cheveux bien comme il faut en les asséchant à mort, au bout d'un mois de ce régime, en faisant quand même des masques avec mon shampoing hebdo, et bien sûr en n'en mettant que sur les racines.. Et je ne vous parle même pas de mon cuir chevelu...[Edit : et je ne l'utilisais qu'une fois par semaine grand max, en gros si je l'ai utilisé 4 fois en 1 mois c'est le bout du monde]Alors peut-être que j'ai pas utilisé le meilleur, mais en bonne victime de la pub et des tutos beauté, j'ai acheté du Baptiste...