Je viens de découvrir une websérie bouleversante, Cher Futur Moi d’Irvin Anneix. Ça m’a vraiment émue de voir tous ces ados se poser quelques minutes pour parler de et à leur futur, et je pense que ça va te plaire aussi !

Cher Futur Moi, la websérie du futur

Quand j’étais petite, je m’écrivais des lettres pour plus tard, que je cachais dans des endroits très spécifiques pour que personne ne les trouve, sauf moi.

Résultat : j’ai complètement oublié où je les ai planquées.

Alors pour pallier ce manque, quand j’ai quitté la prépa en 2015, j’ai créé un événement Facebook pour 2025, et avec mes potes on s’est pris en vidéo pour se dire ce qu’on espère être dans 10 ans.

J’ai revu les vidéos récemment, et même si ça ne fait que 4 ans, ça fout déjà une petite claque !

C’est sur ce même principe, que je trouve génial, que se base la websérie d’Irvin Anneix, Cher Futur Moi.

Cher Futur Moi m’a émue

Dans Cher Futur Moi, des jeunes de 15 à 20 ans s’adressent à leur moi du futur, à « leur moi dans 10 ans ».

C’est une série collaborative, c’est-à-dire qu’Irvin Anneix invite depuis 2 ans des jeunes venus de la France entière à venir parler, face caméra et depuis leur chambre, de leurs espoirs pour leur futur.

Ces time capsules constituent des épisodes de 3 à 5 minutes, et elles sont désarmantes de sincérité.

Quelle chance d’avoir accès, quelques minutes durant, au flux de pensée de ces adolescents en plein questionnement !

Oumar et ses interrogations ultra spontanées à son futur lui, Ferdinand et ses injonctions à rester lui-même, Mariama et toutes ses aspirations pleines d’espoir… tous m’ont émue à des niveaux et des endroits différents.

J’avoue avoir lâché quelques larmes.

Et j’ai eu un énorme coup de cœur pour Mattéo, qui m’a fait beaucoup trop rire, mais aussi dont le discours m’a totalement emportée !

Participe à Cher Futur Moi !

Seulement six épisodes de Cher Futur Moi sont sortis pour le moment.

Tu peux toi aussi participer en écrivant à cette adresse mail : cherfuturmoi.webserie[at]gmail.com

D’autres épisodes sortiront le 1er septembre 2019.

Non seulement c’est un projet hyper cool, mais c’est aussi un moyen génial de s’adresser à toi dans le futur.

Et toi lectrice, tu connaissais cette série ? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires !

À lire aussi : Je fais quoi l’année prochaine ? La question qui m’angoisse le plus au monde