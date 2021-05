Charlotte Tilbury est une marque de maquillage et de soins dont j’entends beaucoup parler depuis que je suis des youtubeuses beauté américaines et britanniques. Elle était déjà disponible sur Feelunique, mais tu pourras bientôt la retrouver… chez Sephora France !

Sephora France accueillera Charlotte Tilbury à la rentrée

Après Tarte Cosmetics en janvier, Sephora France s’ouvre à nouveau au maquillage tout droit venu de l’étranger avec Charlotte Tilbury.

La marque propose du maquillage et des soins relativement haut de gamme et notamment des produits pour le teint qui sont connus pour leur finesse et leur qualité.

Charlotte Tilbury s’implantera chez Sephora France en ligne dès le 29 août prochain, et le 3 septembre en magasin !

Les produits Charlotte Tilbury qui me font envie

Parmi tous les produits de la marque qui vont arriver chez Sephora, il y en a quelques-uns dont les youtubeuses ne font que chanter les louanges.

J’ai donc décidé de te faire une petite sélection pour te les faire découvrir si tu ne connaissais pas cette marque. Comme ça dès que Charlotte Tilbury sera dispo en France, tu sauras sur quoi jeter ton dévolu !

Pour moi, la star de cette marque, c’est bel et bien le Hollywood Flawless Filter. C’est difficile de te dire de quoi il s’agit tellement c’est un produit unique.

En gros, c’est comme s’il était né de l’union d’une base, d’un fond de teint et d’un highlighter. Ce n’est pas très couvrant, mais le fini procuré par ce produit est incroyablement lumineux et d’une finesse sans nom.

Un autre produit phare de Charlotte Tilbury est le blush Cheek to Chic. Il s’agit d’un blush composé de deux fards, dont l’un est très lumineux et l’autre légèrement plus mat. Le rendu sur les joues est trop joli, et ça fait un peu highlighter en même temps !

Je vais finir avec le plus BEL highlighter liquide que j’aie eu l’occasion de tester : le Beauty Light Wand. Si tu aimes les highlighters qui ont un fini satiné et lumineux sans effet métallisé, tu pourrais bien tomber amoureuse de celui-ci.

Ces trois produits seront accompagnés de crayons et de rouges à lèvres, de palettes d’ombres à paupières, de poudres de finition, des crayons pour les yeux… Et plein d’autres trucs que tu pourras donc très bientôt trouver chez Sephora !

Tu connais un peu Charlotte Tilbury toi ? Est-ce que tu as hâte de voir la marque arriver chez Sephora ?

