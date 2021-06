Pour le physique d Ariana Grande, je n y connais rien mais elle a le même âge que moi, et c est incroyable comme j ai changé en quelques années (j ai eu un choc en retrouvant des photos vieilles de trois ans) Pourtant je n ai rien fait de particulier, mais mon visage s est affiné et fait du coup paraître l ensemble plus harmonieux. Donc voilà, sa transformation ne m etonne pas plus que cela.