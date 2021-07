Tu l’as souvent en tête, mais tu ne sais même pas d’où elle vient ? Voici l’histoire de la chanson Joyeux Anniversaire, investiguée avec passion par Lucie.

Tu t’en es sans doute rendue compte, je suis une personne hautement intellectuelle aux réflexions plus profondes les unes que les autres.

Aujourd’hui, une nouvelle question absolument fascinante et existentielle m’a ébranlé l’esprit : mais d’où diantre sort la chanson « Joyeux Anniversaire » que l’on vocalise à chaque célébration de la naissance d’un individu ?

L’origine de la chanson Joyeux Anniversaire

En grande journaliste que je suis, je tiens à préciser que toutes mes sources proviennent de la page Wikipédia dédiée à cet air formidable.

Tu le sauras donc, la chanson Joyeux Anniversaire n’était à l’origine pas destinée à être chantée par des gamins de 7 ans autour d’un gâteau trop cuit recouvert de bougies.

Ce sont deux institutrices américaines, les sœurs Patty et Mildred Hill, qui ont inventé cette mélodie en 1893. Il s’agissait alors d’une chanson enfantine intitulée Good Morning To All.

Par la suite, c’est seulement en 1912 que la mélodie des sœurs Hill a été associée aux paroles « Joyeux Anniversaire » pour la première fois.

La chanson Joyeux Anniversaire aujourd’hui

Depuis 1912, la chanson a été traduite en 18 langues et dans tous les continents.

Sache par ailleurs qu’elle a longtemps été soumise à des droits d’auteurs, déposés par l’entreprise The Summy Company en 1935. Mais depuis 2015, Joyeux Anniversaire appartient officiellement au domaine public !

Hallelujah, tu pourras la chanter aux 80 ans de Mamie Ginette en toute détente !

Pour pimenter un peu ton prochain anniversaire, je te suggère même d’opter pour la version québécoise de la chanson. Attention, les paroles sont un peu plus compliquées qu’en français métropolitain.

[youtubevideo id=3lmDlJWbjKU]

Allez, la bise, et JOOOYEUX AAANNIIIIVEEEERSAAAAAIRE !

