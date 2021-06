Pas plus tard qu’avant-hier, j’ai passé un bon quart d’heure à me débattre avec ma saloperie de housse de couette.

Changer sa housse de couette, l’enfer sur Terre

D’ordinaire, je le fais avec mon mec, qui de toute manière est bien plus doué que moi pour tout ce qui est tâches ménagères.

Mais là, le malotru s’était barré faire la bringue avec ses copains, me laissant seule face à ma couette, comme une poule devant un couteau.

En essayant d’aller choper les coins externes de la housse, je me suis tout bonnement perdue dedans, poussant des jappements de désespoir, assez proches de celui du bichon maltais.

À bout de souffle, après bien 10 minutes de combat acharné contre ce morceau de tissu, j’ai rendu les armes et me suis couchée recouverte du seul morceau de couette bien enfilé et d’un plaid.

FAST LIFE.

Heureusement, il existe des solutions imparables pour les boloss comme moi qui ont l’habileté d’une cigogne en chaussettes.

HOPOLI, pour changer ta housse de couette très rapidement

Ce matin, ma collègue Alix a trouvé la perle rare en se baladant sur Facebook : le secret des gens qui changent leur housse de couette rapidement.

C’est sur la page de MinuteBuzz qu’elle a découvert le pot-aux-roses. Cette marque représentée et inventée par un jeune moustachu du nom de Benjamin Rimajou a fait breveter sa trouvaille.

Celle-ci est toute simple, mais il fallait y penser !

Son stratagème ?

Deux espèces de crochets à caler sur ta porte (si toutefois tu en possèdes une) qui comportent deux pinces. Tu n’as qu’à caler les coins de ta housse de couette sur les crochets, ajouter les coins de la couette et hop, le tour est joué !

Le tout se déroule en 3 étapes et ne prend que quelques secondes.

La simplicité, c’est parfois la clé d’un outil réussi !

Si tu veux te procurer un HOPOLI, tu peux te rendre sur la boutique en ligne, choisir ta couleur (bleu, gris, vert, jaune ou rose) et passer en caisse virtuelle.

L’objet en lui-même coûte 29,90€, ce qui n’est franchement pas donné si tu veux mon avis.

Mais j’avoue, je vais en acheter un sitôt que j’ai fini cet article pour ne plus jamais avoir à passer mes dimanches soirs perdus dans l’immensité de ma housse de couette, à crier comme un loup sous la lune.

Et toi, mon bel esturgeon, quel est ta stratégie pour une mise en couette presque parfaite ?

