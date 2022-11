C’est confirmé, les vaccins contre le Covid-19 peuvent avoir des effets indésirables sur les règles￼

L’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a estimé que les vaccins Pfizer et Moderna pouvaient avoir pour effet des saignements plus abondants.

Avoir ses règles tous les mois, c’est déjà une plaie, mais voilà que le Covid vient en rajouter une couche. L’ANSM, comité d’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance de l’Agence européenne des médicaments (AEM), a publié, le 28 octobre, les résultats d’une enquête concernant les effets potentiels de la vaccination contre le Coronavirus sur les menstruations. Conclusion : « les saignements menstruels abondants peuvent être considérés comme un effet indésirable potentiel des vaccins Comirnaty (Pfizer/BioNTech) et Spikevax (Moderna) ».

Des effets « non-graves » du vaccin sur les menstruations

Entre juillet et septembre 2022, l’ANSM a récolté les témoignages des femmes dont les règles abondantes avaient commencé après leur vaccination. Au total, « 2 952 cas de troubles menstruels ont été déclarés avec le vaccin Comirnaty (Pfizer/BioNTech), et 515 avec le vaccin Spikevax (Moderna) ». L’Agence recommande à celles qui observent des changements durant leur période de menstruation de consulter un médecin, mais précise que ces saignements plus abondants « sont le plus souvent « non graves » et transitoires ». Selon Le Monde, l’Agence européenne des médicaments (AEM) a également déclaré dans un communiqué que « rien ne suggère que les dérèglements menstruels qui touchent certaines personnes aient un quelconque effet sur la reproduction ou la fertilité ». Il a également ajouté que « les données disponibles confirment que les bénéfices de ces vaccins l’emportent largement sur les risques ».

